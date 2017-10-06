Александр Лукашенко о качестве местных дорог: «Со всего мира собрали то, что мир делает, и нам надо на это идти»
Новости Беларуси. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 6 октября, во время рабочей поездки в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в восстановлении и реконструкции нуждается 20 тысяч километров регионального дорожного полотна. В апреле 2017 года Президент поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас более-менее в нормальном состоянии дороги международные и республиканские, скажем так, то есть высокого уровня, мы их привели в нормальное состояние, затратили немало средств, конечно, в том числе и вторую кольцевую построили. И так далее, и так далее.
Спохватившись, понятно, не было столько денег, мы поняли, что упустили дороги местного значения. Это дороги, которые соединяют районный центр с областью, районные с агрогородком, в агрогородке эти дороги и так далее. В самом-самом низу эти дороги – их большинство, и там живут люди. И нам надо помочь. Мы приняли решение, что до конца этой пятилетки мы должны создать программу возрождения и модернизации этих дорог, приведения их в порядок – местных дорог.
В ближайшее время реконструировать предстоит 7000 километров местных дорог. При этом будут применяться новые технологии, а значит, дорожники нуждаются в более современных машинах. В этой связи глава государства поставил перед отечественными производителями существенно расширить линейку специальной техники.
Александр Лукашенко:
Технологии прекрасны. Со всего мира собрали, то, что мир делает, и нам надо на это идти. Мы не можем телепаться, как это у нас всегда было, лаптежниками ходить. Вот она – Беларусь, будущее нашей страны.
Вот дорога в деревнях, на фермах, там, где нагрузки большие – именно этим путем идти. Слава Богу, что, наконец, Калинин понял, что надо заниматься бетонными дорогами – бетонированием. Их же не заставить было!
Вторая кольцевая дорога – для кого-то она кольцевая, хорошо проехать. А для меня было – заставить их эти технологии взять и в Беларуси ими заниматься. Сейчас они поняли, что это прекрасные дороги – я тоже убедился. И надо этим заниматься. И она не дороже. Да, поначалу мы вложим денег больше, чем на асфальтобетон. Но это же 50 лет!
Во время рабочей поездки в Слуцкий район глава государства также ознакомился с состоянием дел совхоза «Рачковичи». Александр Лукашенко требует жесткой дисциплины, особенно в том, что касается работы. Президент обратил внимание на безответственное отношение отдельных хозяйств к посевным площадям. Так, пролетая на вертолете, глава государства заметил, что большие поля с кукурузой оказались затоплены водой.