Александр Лукашенко о качестве местных дорог: «Со всего мира собрали то, что мир делает, и нам надо на это идти»

Новости Беларуси. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Александр Лукашенко поставил сегодня, 6 октября, во время рабочей поездки в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в восстановлении и реконструкции нуждается 20 тысяч километров регионального дорожного полотна. В апреле 2017 года Президент поручил проанализировать различные способы строительства дорог, изучить международный опыт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас более-менее в нормальном состоянии дороги международные и республиканские, скажем так, то есть высокого уровня, мы их привели в нормальное состояние, затратили немало средств, конечно, в том числе и вторую кольцевую построили. И так далее, и так далее.

Спохватившись, понятно, не было столько денег, мы поняли, что упустили дороги местного значения. Это дороги, которые соединяют районный центр с областью, районные с агрогородком, в агрогородке эти дороги и так далее. В самом-самом низу эти дороги – их большинство, и там живут люди. И нам надо помочь. Мы приняли решение, что до конца этой пятилетки мы должны создать программу возрождения и модернизации этих дорог, приведения их в порядок – местных дорог.