«Мы упустили дороги местного значения»: Александр Лукашенко высказался о качестве местных дорог во время рабочей поездки в Слуцкий район

Новости Беларуси. Качество местных дорог необходимо поднять до уровня республиканских. Такую задачу Александр Лукашенко поставил 6 октября во время рабочей поездки в Слуцкий район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в восстановлении и реконструкции нуждается 20 тысяч километров регионального дорожного полотна. 7000 отремонтируют в ближайший год. При этом будут применяться новые технологии, а значит, дорожники нуждаются в более современных машинах. В этой связи Президент поручил белорусским промышленным предприятиям расширить линейку дорожно-строительной техники.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас более-менее в нормальном состоянии дороги международные и республиканские, скажем так, то есть высокого уровня, мы их привели в нормальное состояние, затратили немало средств, конечно, в том числе и вторую кольцевую построили. И так далее, и так далее.