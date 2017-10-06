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«Этот продукт действительно может заменить многое»: белорусские ученые разработали питание и БАДы для спортсменов

06 октября 2017 07:50
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Новости Беларуси. Приятная новость от белорусских ученых для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за рационом. Разработано собственное спортивное питание и биологически активные добавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их основу составляют аминокислоты. Эти вещества используются организмом для развития и слаженной работы органов. В линейке – более 10 продуктов.

«Этот продукт действительно может заменить многое»: белорусские ученые разработали питание и БАДы для спортсменов-1

Валерий Шилов, начальник отдела питания РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук по продовольствию»:
Спортивное питание – это совершенно другое питание. Оно предназначено принципиально для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни.

Этот продукт действительно может заменить многое. Они тоже полезны для всех. Нет плохих или хороших продуктов. Все дело в дозировке, как и в лекарствах.

# Экономика # Фотофакт # Белорусская наука

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