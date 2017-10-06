«Этот продукт действительно может заменить многое»: белорусские ученые разработали питание и БАДы для спортсменов

Новости Беларуси. Приятная новость от белорусских ученых для тех, кто ведет активный образ жизни и следит за рационом. Разработано собственное спортивное питание и биологически активные добавки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их основу составляют аминокислоты. Эти вещества используются организмом для развития и слаженной работы органов. В линейке – более 10 продуктов.