Новости экономики за 13.01.2020

Новости Беларуси. Как изменился золотой запас Беларуси за год, чем займется техника МТЗ на хоккейных площадках и какое место заняла Беларусь в обновленном мировом рейтинге инфляции? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС БЕЛАРУСИ ВЫРОС ДО 42,2 ТОННЫ

Золотой запас Беларуси за 2019 год прибавил ровно тонну и сейчас составляет 42 тонны и примерно 200 килограммов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это драгоценные металлы в виде банковских слитков, которые находятся в Центральном хранилище Национального банка, а также на счетах и депозитах за рубежом.