Сбой устранён. ЕРИП заработал в штатном режиме

Новости Беларуси. Единое Расчётное и Информационное Пространство снова в доступе. Утром 14 января система дала кратковременный сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователям не удавалось провести оплату товаров и услуг. Первые жалобы начали поступать в половине девятого. Технические специалисты оперативно решили проблему и, как сообщили представители компании, в течение 15 минут все неполадки были устранены. Сейчас ЕРИП работает в штатном режиме.