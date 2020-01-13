Какие машины для зимних видов спорта будет выпускать МТЗ в 2020 году

Новости Беларуси. Техника Минского тракторного завода продолжает осваивать не только поля и леса, но и площадки для зимних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году планируется довести до серийного производства сразу три специальные машины, разработанные на предприятии. Одна предназначена для заливки льда на открытом воздухе, две – для работы на горнолыжных склонах. Отличительной особенностью этих моделей станет высокий уровень локализации. На 74 % они состоят из деталей, произведенных в Беларуси.