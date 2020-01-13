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Какие машины для зимних видов спорта будет выпускать МТЗ в 2020 году

13 января 2020 14:52
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Новости Беларуси. Техника Минского тракторного завода продолжает осваивать не только поля и леса, но и площадки для зимних видов спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2020 году планируется довести до серийного производства сразу три специальные машины, разработанные на предприятии. Одна предназначена для заливки льда на открытом воздухе, две – для работы на горнолыжных склонах. Отличительной особенностью этих моделей станет высокий уровень локализации. На 74 % они состоят из деталей, произведенных в Беларуси.

Какие машины для зимних видов спорта будет выпускать МТЗ в 2020 году-1
Какие машины для зимних видов спорта будет выпускать МТЗ в 2020 году-2

Завершается разработка и машины для заливки льда в помещениях. Опытный образец скоро будет собран и пройдет испытания на одной из минских арен. Здесь почти все компоненты, за исключением аккумуляторов электропривода, будут отечественного производства.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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