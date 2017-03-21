Александр Лукашенко – на предприятии «Кроноспан ОСБ»: вот пример тому, как осваиваются иностранные инвестиции

Новости Беларуси. К теме рабочей поездки Президента в Могилевскую область. Глава государства посетил свободную экономическую зону – здесь работают около 40 резидентов. В том числе предприятие «Кроноспан» – оно занимается производством древесных плит. Здесь же Александру Лукашенко доложили и о социально-экономической ситуации во всем регионе. Такого предприятия в Беларуси больше нет. Особенность его – в выпускаемой продукции. Здесь делают ориентированные стружечные плиты. Единственный производитель в нашей стране и самый крупный в мире. В 2016 году выпустили 645 тысяч кубов. В этом планируют выйти на 700 тысяч. Вот такие плиты ОСП используются при изготовлении мебели и строительстве каркасных домов. Обшивка, стены, полы, потолки. Материал очень прочный и при одинаковых нагрузках заменяет ДСП гораздо большей толщины. А еще отличается высокой степенью тепло- и звукоизоляции и низкой степенью разбухания.

А при производстве требуется в пять раз меньше древесины, чем при изготовлении фанеры. Ряд преимуществ как для потребителя, так и для поставщика. Инновационное производство и сама продукция тоже инновационная.

Роман Бакунович, инженер-технолог ИООО «Кроноспан ОСБ»:

Во-первых, наша плита экологически чистая, во-вторых, она очень прочная, и в-третьих она дешевле, чем другие строительные материалы. Выпускать ОСП здесь в свободно экономической зоне «Могилев» начали в 2014 году. Но в Беларусь резидент с австрийскими корнями пришел в 2010 и с тех пор инвестировал почти миллиард долларов. В ближайшие год-два планируют вложить еще 200 миллионов. У транснациональной корпорации производственные и торговые площадки работают уже почти в 30 странах мира. В Беларуси – две. Вторая – в Сморгони. Кроме собственно ОСП в Могилеве организовали небольшое производство формальдегидных и фенольных смол. Гинтс Гриневич, заместитель директора по инвестиционной деятельности ИООО «Кроноспан ОСБ»:

На данный момент строится завод КСЦ «Кроноконстракшн», который будет производить металлоконструкции. Там будут новые рабочие места. Уже создаются.

Надежный инвестор и высокотехнологичное производство – тот самый случай, когда в плюсе все заинтересованные стороны. Новые рабочие места, растущий экспорт – это, кстати, еще и весьма удачный пример деревообрабатывающего предприятия. В общем-то, те самые составляющие успешной экономики, о которых не раз говорилось на самом высоком уровне.

21 марта предприятие «Кроноспан» посетил глава государства. Главное требование Президента при выборе инвестора – надежность, добросовестность и, разумеется, приоритет государственных интересов. Предприятие готово развиваться – инновационные экологичные материалы сейчас в тренде, и спрос будет расти. Есть предложения по дальнейшей переработке нашего леса. Беларусь надежным партнерам всегда готова предоставить условия, но с учетом своих интересов. Например, техника должна использоваться отечественного производства. А на арендных площадях должен быть наведен идеальный порядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пусть меня услышат те критики, которые навалились на меня 10 лет тому назад, а, может, чуть больше, когда мною было принято решение по модернизации деревообрабатывающих предприятий. Почему я принимал такое решение? Да потому что у нас лес перестаивал, гнил на корню и мы не могли, имея такое богатство, его переработать как следует. Вот поэтому было принято решение по модернизации. Кроме своих предприятий мы привлекали и иностранные инвестиции.

Вот пример тому, как осваиваются эти иностранные инвестиции. Здесь целый ряд вопросов, которые передо мной поставили руководители. Первый вопрос – это работать «в длинную». На 10-20 лет они просят определенные массивы леса, чтобы сами могли заготавливать себе в лесу древесину и здесь ее перерабатывать. Мое условие одно: пожалуйста, у нас огромные площади, которые мы еще не можем освоить. Берите в аренду площади, сначала понемногу, покажите, как вы там будете работать. Лес – это не пустыня. Лес – это дороги, это возделывание леса, восстановление леса, когда ты спилил. Если они взяли на себя эти обязательства, если они будут в Беларуси так работать, милости просим, мы будем рады с ними работать и передавать им в аренду определенные лесные угодья, чтобы они могли этот лес добывать там и потом навести порядок и посадить лес снова. Чтобы через 80-100 лет наши дети, наши внуки и правнуки могли жить и перерабатывать этот лес. За время работы инвестор создал в стране более тысячи рабочих мест, средняя зарплата – 650 долларов. Александр Базаев уже три года трудится оператором. По мониторам контролирует технологический процесс. На работу приезжает из соседнего Шклова. Александр Базаев, оператор:

Работаю уже около трех лет. Когда узнал, что здесь проходит набор, предприятие крупное, зарплата выше, чем на моей старой работе, поэтому решил попробовать, подал заявление. Занятость населения, а еще и достойная зарплата – среди основных задач. Экономические показатели региона: положительная динамика есть, но работы предстоит много.

Александр Лукашенко:

Вам задание было – 100% к уровню прошлого года. Ожидаете на 2,5% ниже. Так как же вы планировали и сегодня уже перепланировали – на 2% будет ниже? Если вы только в этом году провалите, как и все показатели, никто работать не будет.

Вы на меня можете обижаться, можете не обижаться, но имейте в виду, что умереть надо, но выполнить эти показатели. В противном случае вы провалите все три задания по социальной ориентации, которые мною доведены: ценообразование, безработица, которая у нас есть, людей надо трудоустроить, и заработная плата. Откуда она возьмется, если у вас не будет производства? Поэтому бойко вы докладываете, все хорошо, но имейте в виду: первая отсечка у вас – первый квартал, полугодие – это уже катастрофа будет для вас, а по итогам года я приму решительные меры. Начиная от помощника и заканчивая всеми начальниками в облисполкоме. Определенную роль в развитии региона призвана сыграть свободная экономическая зона. С начала 2017 года предприятия, согласно таможенным правилам ЕАЭС, потеряли ряд льгот, но на государственном уровне были приняты меры, чтобы компенсировать потери. Кстати, вот на этом участке ранее обустроили инфраструктуру – подъездные пути, к примеру. Так что условия есть, а значит будут новые инвестиции и растущий экспорт, ведь резиденты СЭЗ нацелены прежде всего на внешнюю торговлю.

Андрей Ярцев, глава администрации свободной экономической зоны «Могилев»:

К 2020 году, когда заработают на полную мощность все эти заводы, объем экспорта ежегодный с этой площадки