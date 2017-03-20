Новости экономики за 20.03.2017

но и стала самым прибыльным видом экономической деятельности в Беларуси.

Убыточных предприятий стало на 452 меньше. На улучшение финансовых показателей повлияло в том числе отсутствие девальвации, уменьшение ставок по кредитам. В электроэнергетике производство снизилось на 2,5%, а по объему чистой прибыли отрасль не только улучшила показатели 2016 года,

Это если сравнивать с январем 2016.

Чистая прибыль белорусской экономики в январе 2017 составила 550 миллионов рублей. Размер убытков сократился почти в 8 раз.

электро- и газоснабжение, а также сельское хозяйство и связь.

Потребление последней, кстати, постоянно снижается. Если в 2010 году израсходовано более 23 миллионов гигакалорий, то в 2015 году эта цифра снизилась на миллион. Потребление теплоэнергии на одного человека в 2016 году было 2,3 гигакалории, тот же показатель 6 лет назад был на две десятые больше.

В то же время, белорусы стали экономить электроэнергию.

В Беларуси внедряют «импортозамещающий» антивирус.

Белорусские разработчики сделали новый отечественный продукт для защиты от вредоносных программ.

Предназначен он в первую очередь для юридических лиц, а первыми пользователями ПО стали белорусские ЗАГСы, чья работа плотно связана с большими объёмами персональных данных.

Все три валюты на сегодняшних торгах начали активное движение после выходных.

Доллар снова значительно упал в цене.

Курс на завтра 1.88 евро после пятничного несущественного подорожания скинул больше копейки. Завтра по Нацбанку 2 рубля 2 копейки, а российский рубль опять ощутимо вырос в стоимости и за сотню дают 3 рубля 28 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.