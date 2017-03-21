Перспективы кролиководства. Как открыть свою ферму в Беларуси

Новости Беларуси. Для ведения фермерского хозяйства на Минщине готовы предоставить землю около 200 желающим.

За последние пять лет количество агробиснеменов в центральном регионе возросло более чем на 35%.

Специализируются они преимущественно на растениеводстве. На ряду с выращиванием крупного рогатого скота, разведением свиней и овец предприниматели все чаще обращают внимание на разведение более мелкой, но не менее прибыльной живности. В Дзержинском районе в фермерское хозяйство переросло обычное увлечение. Перспективы кроличьего бизнеса оценили в сюжете программы «Минщина» на СТВ.