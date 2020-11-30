Александр Лукашенко: мы договаривались, что мы наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего рынка природного газа

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пора очень серьезно обсудить те проблемы, которые встают перед нами. Повестка дня готова, регламент определен – видеоконференция 11 декабря. Насколько я понимаю, 28 вопросов пока. 24 мы обсудим традиционно в широком, четыре – в узком, более закрытые вопросы. Естественно, мы настаиваем на том, чтобы безукоснительно, без затяжек, всякой бюрократии мы решали те вопросы, которые запланировали без всяких там откладываний на потом.

Один из основных вопросов – это стратегия нашего союза на 2021-2025 годы. Мы договаривались о том, что мы наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего рынка природного газа. И в нем единственный вопрос, который не согласован, – это вопрос справедливой цены на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других. Есть вопрос о ввозе на территорию союза гражданских самолетов. Казахстан предлагает. Ну и тот же Казахстан предлагает вопрос кадровый. Хотелось бы услышать вашу позицию в этой связи, какую вы предлагаете, если это возможно, могла бы занять позицию Беларусь в этом плане.

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