«Белкоммунмаш» ожидает рост прибыли по итогам 2020 года в пределах 10%

Новости Беларуси. Кризис, связанный с пандемией COVID-19, устроил глобальный стресс-тест для белорусской экономики. Такое мнение 27 ноября высказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения завода «Белкоммунмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 2025 году доля техники с электродвигателями на дорогах составит 30%. Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»
Энергетики, промышленники и ученые должны работать в тесной взаимосвязи, чтобы создать универсальную зарядную инфраструктуру. Именно она станет финальной точкой в реализации программы белорусского транспортного развития. В итоге к 2025 году доля техники с электродвигателями на белорусских дорогах составит 30 %.
Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
В 2019 году мы уже имели портфель заказов на 2020-й. Сегодня у нас есть портфель заказов 2021 года и есть уже заказы на 2022 год. Нагрузка на предприятие в этом плане очень сильная, особенно на его интеллектуальную часть – на конструкторов, разработчиков, программистов. И, соответственно, потом падает на производство. Производство перезагружено на сегодняшний день даже. Да, в течение четырех месяцев определенные вопросы, связанные с пандемией, и определенные проблемы мы получили, как их получили все. Но мы сегодня вышли опять на такой опережающий темп развития производства. И этот год мы, как ни странно, закончим с плюсом. В пределах 20 % будет по количеству рост, по выручке будет в пределах 10 %, экспорт у нас составит – мы уже его знаем – 96,5 %.