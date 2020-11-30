Роман Головченко: Беларусь готова расширить своё участие в работе Энергетического клуба ШОС

Новости Беларуси. 30 ноября состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По видеосвязи с коллегами общался премьер-министр Беларуси. Роман Головченко заявил, что наша страна готова расширить свое участие в работе Энергетического клуба ШОС.

Обсуждались и другие вопросы. В непростых для всего мира эпидобстоятельствах акцент смещается на усиление экономического партнерства и совместную борьбу с последствиями пандемии. Кроме того, повысить международный авторитет ШОС сможет слаженная работа всех структур организации. Так, Беларусь считает актуальным создание в ШОС финансового фонда, который не будет зависеть от Запада. А также усиление роли Энергетического клуба.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Седьмого ноября текущего года в Беларуси состоялся запуск атомной электростанции, что позволило нам войти в число ядерных государств. Учитывая, что наша организация объединяет несколько ядерных государств, полагаю, что настало время подумать над созданием в рамках ШОС отдельного механизма, предусматривающего регулярные встречи, совещания по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности по аналогии с мероприятиями, проводимыми по другим направлениям. Уверен, что создание такого формата взаимодействия будет отвечать современным вызовам в области ядерной безопасности, а также способствовать укреплению международного сотрудничества в данной сфере.