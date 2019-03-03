Шоколад «Президент Эксклюзив» получил золотую медаль на кондитерской выставке в Москве

Новости Беларуси. Белорусский шоколад «Президент Эксклюзив» собирает награды на престижных продовольственных выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золотой медалью и дипломом лауреата отмечен труд наших кондитеров в Москве.

Эта же продукция фабрики «Коммунарка» получила высокие оценки и на 7-й международной объединенной выставке пищевой промышленности в Казахстане.

Горький шоколад без сахара «Президент Эксклюзив» поступил в продажу летом 2018. Его по достоинству успели оценить все те, кто любит сладкое, но следит за фигурой и в целом ведет здоровый образ жизни.