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Шоколад «Президент Эксклюзив» получил золотую медаль на кондитерской выставке в Москве

03 марта 2019 14:07
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Новости Беларуси. Белорусский шоколад «Президент Эксклюзив» собирает награды на престижных продовольственных выставках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Золотой медалью и дипломом лауреата отмечен труд наших кондитеров в Москве.

Шоколад «Президент Эксклюзив» получил золотую медаль на кондитерской выставке в Москве-1

Эта же продукция фабрики «Коммунарка» получила высокие оценки и на 7-й международной объединенной выставке пищевой промышленности в Казахстане.

Шоколад «Президент Эксклюзив» получил золотую медаль на кондитерской выставке в Москве-4

Горький шоколад без сахара «Президент Эксклюзив» поступил в продажу летом 2018. Его по достоинству успели оценить все те, кто любит сладкое, но следит за фигурой и в целом ведет здоровый образ жизни.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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