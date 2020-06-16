Владимир Улахович: «Некоторые наши предприятия даже прибавили в экспорте»





Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Есть разные мнения относительно введения или не введения ограничительных мер в Беларуси. Большинство экспертов очень честно и позитивно оценивают то, что это был правильный шаг, поскольку за три месяца можно потерять партнёра. А то, что нам удавалось сохранить свои торговые связи, это очень ценное качество. Если ввести ограничительные меры с двух сторон, то надо начинать с чистого листа. Мы сегодня видим, что это сработало, поскольку некоторые наши предприятия даже прибавили в экспорте.