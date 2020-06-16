Владимир Улахович: «Некоторые наши предприятия даже прибавили в экспорте»

Новости Беларуси. Стали известны победители национального конкурса «Лучший экспортер года». Об этом журналистам сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стали известны победители национального конкурса «Лучший экспортер года». Об этом журналистам сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Формат соревнований из-за пандемии был изменен – все мероприятия проходили дистанционно. Победителей объявили в 22-х номинациях.
Общий объем экспорта финалистов конкурса составляет 8, 847 миллиардов долларов или 21% общего объема экспорта за 2019 год по стране. География их поставок составила 113 стран.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Есть разные мнения относительно введения или не введения ограничительных мер в Беларуси. Большинство экспертов очень честно и позитивно оценивают то, что это был правильный шаг, поскольку за три месяца можно потерять партнёра. А то, что нам удавалось сохранить свои торговые связи, это очень ценное качество. Если ввести ограничительные меры с двух сторон, то надо начинать с чистого листа. Мы сегодня видим, что это сработало, поскольку некоторые наши предприятия даже прибавили в экспорте.
Также обозначены приоритеты развития торгово-промышленной палаты на период до 2023 года. Ключевой миссией станет продвижение экспорта, поддержка национального бренда, внимание бизнесу и цифровым технологиям в работе.