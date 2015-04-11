Автобусы «МАЗ», электропоезда «Штадлер», самосвалы «БелАЗ», мотоциклы, велосипеды. Есть, чем гордиться белорусскому автопрому?

У каждой страны, как у каждого человека, свой имидж. Беларусь называют чистой, спокойной, спортивной. Деловые ярлыки Беларуси тоже известны - это сборочный цех и транзитная страна. Транзит, транспорт стали темами недели. И во время визита в Беларусь главы Чувашской Республики много говорили о транспорте. И в связи с приездом министра иностранных дел Китая вспомнили об автомобилях, которые Поднебесная изготовила для нашего военного парада. Белорусско-латвийский бизнес-форум тоже навеял воспоминания о рижский трамваях. И совещание у Президента Лукашенко заострило транспортную тему в связи с экономическими проблемами. С этого и начнем.

Александр Лукашенко:

Нынешние негативные тенденции не могут не сказаться на работе нашего транспортного комплекса. В этой связи сегодня от членов правительства, ответственных за отрасль, хотелось бы услышать ответы на отдельные вопросы.

Во-первых, какова сегодня реальная обстановка на предприятиях отрасли и в трудовых коллективах.

Во-вторых, с какими проблемами сталкиваются транспортные и дорожные организации, но, самое главное, как решаются эти проблемы.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Главная проблема – это транзит. Перевозчики не нашей страны, которые двигались по первой дороге (Европа – Россия), падение за два месяца – 22%. Наша задача – эти цифры вернуть хотя бы к уровню 100% прошлого года.

Белорусский транспорт можно увидеть на полях и дорогах во многих странах мира. И уж во всех российских регионах - точно! Неудивительно, что глава Чувашской Республики, посетивший Минск на этой неделе, выразил готовность покупать белорусскую технику: сельскохозяйственную и пассажирский транспорт.

Михаил Игнатьев, глава Чувашской Республики Российской Федерации:

Механизаторы могут сказать, что любят минские трактора марки МТЗ, разной модификации. Они сейчас энергонасыщенные и конкурентные практически с мировыми компаниями (John Deere, немецкие, голландские трактора). Таможенный союз позволяет сегодня приобретать эти трактора и оснащать свое производство этими мощными энергонасыщенными тракторами.

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Еще раз вернемся к званию сборочной цеха. Все виды транспорта делают в Беларуси - от велосипеда до БелАЗа. Разве что корабли не сходят со стапелей! Тему продолжит Илона Волынец.

Каждый день из окна кабины она наблюдает за тем, чем живет любимый город. Нина Ивановна с улыбкой вспоминает, как 35 лет назад отправилась в свой первый рейс. И все же в этой профессии – своя романтика.

Нина Кунец, водитель трамвая:

Тогда еще трамвайчики МТВ были. Там управление: мощный контролер стоял, и надо было силу приложить, чтобы включиться.

В Беларуси практически не осталось трамваев и троллейбусов не отечественного производства. Электротранспорт под знаком «BY» уже давно стал привычным для жителей стран СНГ.

На самых разных маршрутах по всему миру колесят и белорусские автобусы. Это одна из последних моделей «Минского автомобильного завода» – автобус работает на газовом топливе. Прокатиться на нем решила и съемочная группа. Причем в компании конструктора Василия Михайловича Владыцкого.

Василий Владыцкий, заместитель главного конструктора ОАО «Минский автомобильный завод»:

Жалуются иногда пассажиры, что летом жарко в автобусах. Мы отвечаем, что у нас есть очень много исполнений. Это может быть форточка откидывающаяся, маленькая, а есть сдвижные форточки увеличенного размера. Здесь, в частности, заказчик, который покупал, попросил крышный вентилятор.

Таких автобусов в столичном парке пока только 10. В транспортном потоке они выделяются ярко-желтым цветом и баллонами на крыше.

Василий Михайлович рассказывает: по его подсчетам, расход топлива должен сократиться вдвое, уменьшится и количество вредных выбросов.

К беседе стали присоединяться и пассажиры, ведь не каждый день твой попутчик – конструктор автомобильного завода.

Пассажирка:

Раньше ходили маленькие автобусики, и мы как селедки выползали, сумки теряли, ручки от сумок. А сейчас просто прекрасно. Спасибо нашим конструкторам.

Практична ли техника в эксплуатации, Василий Михайлович спешит поинтересоваться у водителя.

Сергей Демидович, водитель автобуса:

Шумоизоляция отличная, приемистость хорошая, расход наполовину меньше, автобус снабжен видеокамерами, есть видеорегистратор, камера заднего вида. Меня как водителя все устраивает.

Еще пару лет назад казалось, что это поезд будущего. Сегодня – привычный комфорт.

Электропоездами управляют исключительно мужчины, но для съемочной группы сделали исключение.

Швейцарские электропоезда «Штадлер» курсируют на городских линиях и в региональном сообщении и неизменно пользуются огромной популярностью у белорусов.

Пассажиры:

Тут можно подзарядить телефон. Всегда очень нужна розетка.

Ступенька низкая. У меня больные ноги, а я очень хорошо и комфортно захожу сюда.

Удобные сиденья, столики, информационное табло, климат-контроль, видеонаблюдение и современная система безопасности. К примеру, маленький браслет на руке машиниста – вовсе не украшение.

Андрей Романович, машинист электропоезда:

Телеметрическая система контроля бдительности машиниста контролирует состояние машиниста. Если по какой-то причине машинист не сможет подтвердить свою бдительность кнопкой, поезд автоматически остановится.

Теперь швейцарская техника – с белорусским акцентом. Совместное производство налажено в Фаниполе. Обещают на предприятии и новые вагоны для минского метро.

В советское время Беларусь называли сборочным цехом СССР. Потенциал, который достался в наследство, наша страна продолжает только приумножать.

Возьмем, к примеру, гиганта белорусской промышленности «БелАЗ». Каждый третий карьерный самосвал в мире производится в Беларуси. Масштабы техники оцениваешь только тогда, когда становишься рядом. Кстати, только одно колесо стоит как пять легковых автомобилей.

Наши большегрузы колесят по всему миру. Большая часть поставок всегда приходилась на российский рынок.

Непростая экономическая ситуация у соседей, да и вообще на постсоветском пространстве, отразилась, пожалуй, на всем белорусском машиностроении.

По информации Белстата, за первые два месяца 2015 года карьерных самосвалов произвели на 30% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Выпуск грузовиков сократился на 26%, на треть «просела» и сборка автобусов. Тракторов тоже произвели примерно на 33% меньше.

Станислав Якубович, заместитель генерального директора ОАО «БелАЗ»:

Объемы поставок нашей техники в некоторой степени уменьшились. Это, конечно, повлияло на работу наших маркетинговых служб, руководства завода. И на сегодняшний день проводится активная работа по реализации техники в основном в странах дальнего зарубежья. Недавно только поставлена была в страны африканского континента. Одна из стран – Зимбабве.

Большие планы на новый сезон у производителей велотехники, маркетологи придумывают новые рекламные ходы.

Велосипед, конечно, давно изобрели, но в борьбе за клиента все средства хороши.

Александр Бурван, директор велопроизводства филиала ЗАО «Мотовело Интер»:

Помимо того, что сохранены традиции, все равно стараемся идти в ногу со временем, потому что мир развивается, меняются материалы, меняются технологии.

А вот белорусскую мототехнику отлично пропиарили во Вьетнаме. Молодожены из провинции Даклак решили соригинальничать: лимузинам пара предпочла мотоциклы «Минск». К свадебному кортежу присоединились байкеры местного мотоклуба «Minsk Club».

Белорусские производители такой неожиданной рекламе, конечно, обрадовались: во Вьетнам и без того готовилась крупная поставка.

Дмитрий Шинкарев, директор мотопроизводства филиала ЗАО «Мотовело Интер»:

Все, что производилось в советское время, мы в том числе сохранили у себя на площадке производства. Более того, мы на сегодняшний день и развиваем дальнейшее производство, то есть добавляем количество моделей в наш модельный ряд.

На предприятие мы заглянули не одни, а с известным белорусским мотогонщиком Константином Мининым. Чемпиону Беларуси по мотогонкам показывают последнюю модель: мотоцикл разрабатывали совместно со спортсменами ДОСААФ.

Константин Минин, мотогонщик, чемпион Беларуси по шоссейно-кольцевым мотогонкам:

Кросс радует. Не только глаза, но и технические моменты, потому что, действительно, вижу его в первый раз и он меня удивил.

Забыв о времени, Костя с любопытством расспрашивал разработчиков. А они, кстати, обещали порадовать и другими мотоновинками. Но пока это производственный секрет.