Кризис в европейской Латвии резко повысил интерес латвийских бизнесменов к Беларуси

Многие гиганты белорусского машиностроения сегодня переживают непростые времена. Но белорусские марки на слуху! Не так, как в соседних странах - в Латвии, например, давно уже исчезли знаменитые рижские трамваи и микроавтобусы «РАФ». А что взамен могут предложить бизнесмены из Прибалтики, кроме шпротов и ароматов «Дзинтарс»? На белорусско-латвийский бизнес-форум, который проходил на этой неделе в Минске, приехали не только предприниматели, но и депутаты Сейма, и даже мэр города Риги. Тему продолжит Алексей Мартиненок.

Шпроты, янтарь, конфеты и бальзам – ностальгический латвийский набор. О нем знает каждый рожденный в СССР. Но из всего этого богатого ассортимента в зоне повсеместного доступа остаются, наверное, только шпроты.

Заработать на игре в ассоциации на европейском рынке оказалось сложно – законы бизнеса победили традиции. А принципы развития очень схожи с белорусскими. Латвия, например, производит в два раза больше молока, чем может потреблять. Сегодня самый актуальный вопрос – «зачем?»

Йоланта Кнопе, фермер:

Молочное производство тем и отличается, что у нас цикл по ценам: примерно 4-5 лет – хорошая цена, а потом мы падаем в кризисную яму и цена у нас падает.

Опять «срикошетили» санкции. В Россию европейской «молочке» путь заказан, поэтому ЕС отменил квоты на производство: поддержал производителей – доите, сколько хотите. А выжил сильнейший.

Латвийский рынок затопили французские и литовские молочники.

Свое девать некуда. Отсюда и родилась мысль продавать молоко в Беларуси, хоть немного, в комплекте с другими известными латвийскими продуктами.

Нил Ушаков, мэр Риги:

Для нас очень важна презентация проекта того, что мы раньше реализовывали в Москве, в России – «рижские» дворики. То же самое предложить в Минске – «рижский куток». Причем мы очень хорошо понимаем, что конкурировать с белорусскими производителями продуктов питания непросто. У вас с продуктами питания все в порядке. Но в Латвии есть свои нишовые продукты.

В Латвии самые низкие закупочные цены на молоко среди всех стран Евросоюза: 24 евроцента за литр.

Фермерам обидно за систему. Они видят свой же продукт на прилавке, только в три-четыре раза дороже. Хоть с Арабскими Эмиратами торгуй.

Йоланта Кнопе, фермер:

Это издержки развития капиталистического производства, это частный бизнес. Это болезнь развития.

Майра Дзелзкалея, заместитель председателя общества «Крестьянский Сейм» (Латвия):

Выжили в эту зиму, и я надеюсь, что в ближайшие месяцы цены в мире немного повысятся и цены на молоко улучшаться. И опять будет энергия для фермеров, чтобы развивать молочное производство.

Сейчас в наших магазинах латвийские продукты надо еще поискать. Лучше это делать, конечно, в консервном отделе. Но есть и другие варианты.

В белорусских магазинах молочной продукции отечественного производства 90%.

Но, как говорится, кто ищет, тот найдет.

Пожалуйста, сыр мягкий с зеленью производства Латвии. Конкурирует с нашими отечественными аналогами. Причем, судя по этикетке, конкурирует с ноября 2014 года. Со сроком годности все в порядке.

Тем не менее люди от латвийской торговли полны оптимизма. Попытка, конечно, не пытка.

Янис Бесерис, пресс-секретарь торговой сети «Maxima Latvija» (Латвия):

Зная о способности и о качестве наших молочных продуктов, местных (они достаточно высокие), и рынок экспорта теперь уже тоже работает. Я думаю, если это вопрос по экспорту, то потенциал есть, конечно.

Пробиться на белорусский продовольственный прилавок практически невозможно. С другими нишами немного проще. Латвийский парфюм когда-то был едва ли не единственной альтернативой знаменитой «Красной Москве». Его покупают и сегодня.

Алена Павловец, директор магазина латвийской косметики и парфюмерии:

Сейчас так пахнет половина бабушек, которые жили и радовались жизни в Советском Союзе.

А этот привет из прошлого также можно встретить на минских улицах. Правда, только по праздникам.

В этом трамвае просто сконцентрированы самые известные советские стереотипы: машина шумная, потребляет большое количество энергии, не самая комфортабельная. Без ручки реверса она даже с места не тронется. С другой стороны, рижские трамваи отличаются просто феноменальной надежностью. Их сравнивают даже с автоматом Калашникова.

В 2014 году легендарный Рижский вагоностроительный завод был продан за долги: акции оценили в 4,5 миллиона евро.

Местного производителя партнеры-конкуренты из ЕС вытеснили даже с исконно своих, рижских, улиц. Хотя когда-то слава латвийского электрического транспорта гремела по всему Союзу.

Сергей Шеметовец, начальник цеха технического обслуживания трамвайного парка:

Это трудяга, старичок, который простой, эффективный, надежный. Это могу про него сказать. Он на ходу полностью, мы его обслуживаем периодически, подкрашиваем, чтобы он был у нас в эксплуатации.

Рижские трамваи и теперь сходят с конвейера, но завод остается убыточным. Минский экспонат теперь, наверное, один из самых рентабельных. Он пользуется популярностью у организаторов свадеб. Проезд стоит около 300 тысяч в час.

Майя Павловна за трудовую карьеру отъездила на такой машине больше десятка лет.

Майя Бородина, водитель трамвая:

Очень надежные, очень хорошие трамваи. Во-первых, теплые. Одно, что были теплые, печкой обогревались, стеклоочистители. Конечно, получить такой трамвай в то время было даже престижно.

Большая удача для туриста – найти на пляже солнечный камень.

Янтарь и сегодня – одна из основных составляющих латвийского экспорта.

Татьяна Шкляр, заведующая экспозиционным отделом Национального исторического музея Беларуси:

Янтарь – это действительно достояние Латвии. С древнейших времен янтарь использовался в украшениях.

О туристах – отдельный разговор. Знаменитый фестиваль «Новая волна» по известным причинам переехал в Сочи. Убытки Юрмалы исчисляются в миллионах евро.

Сергей Потапкин, депутат Сейма Латвии, секретарь комиссии по международным делам:

Конечно, доля российских туристов в Юрмале была очень существенной. По последнему интервью мэра Юрмалы, 34%. Но в то же самое время буквально на днях он объявил, что ожидает по-прежнему увеличение числа туристов на 12%. Надо понимать, что, в общем-то, большие геополитические дрязги не всегда доходят до человеческого уровня. Если человек был в Риге, если человек был в Юрмале и ему там понравилось, то, может быть, зачастую война санкций не коснется его на личном уровне.

Привезти из Латвии балтийский хлеб – обязательная программа советского путешественника. Сегодня далеко ехать не надо – рецептура известна и точно такие же буханки сходят с конвейера минского хлебозавода.

Татьяна Акулова, заместитель генерального директора по производству КУП «Минскхлебпром»:

Прибалтийский хлеб отличает все-таки технология. Мы эту технологию изучили и внедрили у себя на хлебозаводе.

На «рижские» дворики у латышей большая надежда.

В Беларуси планируют организованно торговать, и не только знаменитым набором из шпрот, хлеба и бальзама. В обратном направлении ждут туристов.

В вопросах государственной экономики сегодня подкован каждый прохожий в Риге.

Татьяна, житель Риги (Латвия):

Мы в этом очень поддерживаем мэра города, потому что через него как раз и приходят контакты к нам из Беларуси. Вы же наши ближайшие соседи, и поэтому такие дружественные отношения для Риги очень важны. С удовольствием ждем именно белорусов как туристов. Сервис очень хороший, обслуживание очень хорошее, поэтому добро пожаловать в Ригу.

Валдис, житель Риги (Латвия):

Есть белорусская обувь в Риге, белорусская мебель. Бывает литовское молоко, эстонское – конкуренция. Что поделать – это капитализм. Но нормально.