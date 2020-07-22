Чем Беларусь привлекательна для иностранных инвесторов и в какие отрасли больше всего вкладывают деньги?

Новости Беларуси. Первый квартал 2020 года отмечен рекордным объемом прямых иностранных инвестиций в белорусскую экономику. Были времена, когда за год столько не инвестировали, сколько сейчас за один квартал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этом, к слову, заострял внимание местной власти Президент на встрече с активом Гродненской области. Александр Лукашенко: мы должны, особенно здесь, в Гродненской области, как привыкли наши люди, зарабатывать всё своим трудом Чем наша страна привлекательна для иностранных инвесторов, в какие отрасли больше всего вкладывается денег? Об этом в своей рубрике расскажет Евгений Поболовец.

Евгений Поболовец, СТВ:

Получить прибыль или как минимум сохранить доход. Деньги считать умели всегда, первые упоминания или, скажем так, действия, похожие на современное инвестирование, относят еще к Древней Греции. Именно в Афинах появилась первая ипотека, там же придумали давать займы под проценты, а участки земли и дома стали первыми объектами для инвестирования и приумножения капитала. Сегодня говорим об инвестициях в белорусскую экономику. Это рубрика «Ближе к делу». Меня зовут Евгений Поболовец.

Чем же потенциальному инвестору может быть интересна Беларусь? 2019 год был отмечен гигантским ростом инвестиций в регионе, куда входят и бывшие постсоветские страны: 65 % по сравнению с 2018-м.

К слову, это единственный регион в мире, где растут прямые иностранные инвестиции во внутреннюю экономику. В остальном мире – как в развитых, так и в развивающихся странах – этот показатель год от года снижается. Второй момент, который, безусловно, сильно выделяет нашу страну среди прочих – географическое положение. Центр Европы. Путь с севера на юг – от Балтийского к Черному морю, с востока на запад – «Шелковый путь» и другие направления. А это логистика. Благо соответствующая инфраструктура в стране создана.

Качество белорусских дорог – давно устоявшийся бренд. Спросите у любого дальнобойщика. Ежегодно через Беларусь проходит свыше 100 миллионов тонн европейских грузов. Евгений Поболовец:

Идем дальше. Прямой доступ к рынку пяти стран ЕАЭС. А это единая таможенная территория, свободное передвижение товаров, равные условия хозяйствования и единые санитарные и другие нормы. Квалифицированные кадры. Более 90 % белорусов имеют высшее, среднее или базовое образование. Привлекательная налоговая политика: это свободные экономические зоны, где налог на прибыль – 0 %, это парк «Великий камень»: НДС и офшорный сбор – 0 %, это и Парк высоких технологий. Там все перечисленное вместе – 0 %: и налог на прибыль, и НДС, и офшорный сбор. Не потому ли Беларусь все чаще называют Кремниевой долиной Восточной Европы?

И как же сейчас обстоят дела с привлечением денег в страну? Иностранные инвестиции в реальный сектор экономики Беларуси составили чуть более 10 миллиардов долларов за 2019 год. Для понимания, это меньше, чем в «жирные» 2011-2014 года, когда и цена на нефть в мире была высокой, и в целом мировая экономика чувствовала себя уверенно. Нынешние 10 миллиардов инвестиций в белорусскую экономику за год – это куда выше, чем в 2015-2017 годах, существенно выше, чем во все годы вплоть до 2010-го. При этом обратите внимание на прямые инвестиции. Именно на этот показатель ориентируется правительство, за это спрашивает и Президент. Это чистый показатель, в него не входят кредиты и займы, кредиторка и дебиторка, лизинг и прочие долговые инструменты. То есть речь идет только о «живых» деньгах.

Евгений Поболовец:

И вот здесь начало 2020 года было отмечено рекордным взлетом. Порой за весь год мы не получали столько денег, сколько за первый квартал. Почти 1,5 миллиарда долларов против 1,3 миллиарда за весь 2019-й. Это при том, что по прогнозам чиновников за весь 2020-й в страну должны были прийти 1,7 миллиарда долларов. Больше всего инвестиций получает Минск. Это понятно – столица. Затем идет Минская область.

Но что интересно: растут прямые инвестиции и в остальных регионах страны. Все области значительно перевыполнили прогнозные показатели на первый квартал. Причем Гомельская и Гродненская – годовую планку в 90 миллионов долларов.

Основной приток денег обеспечили крупнейшие проекты, то есть от 10 миллионов долларов. Если год назад в такие проекты вложили 269 миллионов, то сегодня это 437 миллионов долларов прямых иностранных инвестиций. Аналогичный рост и по проектам с меньшей стоимостью.

Больше всего вкладывают деньги в промышленность. Среди отраслей это пищепром, нефтепереработка и металлургия. Основной импульс традиционно дают инвесторы из России, Нидерландов и Кипра.

Что еще интересно: по итогам 2019 года положительную динамику показали инвесторы из Австрии и ОАЭ. Австрия и вовсе вошла в пятерку главных источников иностранных инвестиций в Беларусь.