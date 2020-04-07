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Александр Лукашенко: экономика и жизнь людей – вопрос номер один

07 апреля 2020 08:20
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Новости Беларуси. Экономика и жизнь людей – вопрос номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 апреля на совещании о поставках нефти в Беларусь, сообщает БЕЛТА. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Имея открытую экономику, мы во многом зависим от тех процессов, которые развиваются в мире. События развиваются порой неоднозначно. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в наибольшей степени и прежде всего влияют на нашу экономику. Подчеркиваю: это – главное. Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе – вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу. 

# Экономика # Экономика # Александр Лукашенко

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