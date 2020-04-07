Александр Лукашенко: экономика и жизнь людей – вопрос номер один

Новости Беларуси. Экономика и жизнь людей – вопрос номер один. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 апреля на совещании о поставках нефти в Беларусь, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Имея открытую экономику, мы во многом зависим от тех процессов, которые развиваются в мире. События развиваются порой неоднозначно. Поэтому мной запланирован ряд мероприятий по вопросам, которые сейчас требуют реагирования в наибольшей степени и прежде всего влияют на нашу экономику. Подчеркиваю: это – главное. Экономика, а значит, жизнь людей, не только сегодня, но и в перспективе – вопрос номер один. Все должно быть подчинено этому вопросу.