Александр Лукашенко доволен тем, как выглядит Национальный аэропорт «Минск» после реконструкции

Новости Беларуси. Президент доволен проведенными работами по реконструкции действующего аэровокзального комплекса Национального аэропорта «Минск». Такую оценку глава государства дал 15 апреля, посещая обновлённое здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной воздушный порт страны был введен в эксплуатацию более 30 лет назад и теперь через него проходит до 97% пассажирских и грузовых авиаперевозок. Сегодня реконструировать планируют до 82% территории. Но, по словам Президента, главное — качественно и надёжно сделать объект. Все работы должны быть выполнены на самом высоком уровне.

Сформированная инфраструктура поможет качественно обслуживать всех пассажиров. Особенно актуально это в преддверии чемпионата мира по хоккею.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я не претендовал на то, чтобы проинспектировать этот объект, выявить какие-то недостатки. Есть люди, которые это сделают. Но главное - время, оно покажет, что сделали правильно, а где чего-то не хватает.

За все недостатки соответствующие люди будут отвечать на всю катушку. Потому что здесь не изобретено ничего нового. В мире есть очень продвинутые аэропорты, суперпродвинутые, средние - выбирай вариант и работай!

Мне кажется, что вы серьезно проработали все варианты, определили для себя лучший и по этому принципу, исходя из наших возможностей и условий, попытались что-то сделать.

На первый взгляд, нормально. На голову не течет, все блестит, все красиво. Это хорошо! Главное теперь, чтобы было качество и надежность.

Нам надо закончить модернизацию аэропорта, все сделано неплохо, чтобы принять ЧМ. Для меня этот аэропорт - вопрос чести. Этот аэропорт у нас прибыльный, но это - символ нашей страны.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Обслуживание почти 6 миллионов пассажиров в год вместо 3 в настоящее время. Создание современного и комфортного аэровокзала - такова основная цель реконструкции Национального аэропорта «Минск». К слову, ей сегодня охвачено около 82% территории. Обновлённое здание порадовать должно не только обычных пассажиров, но и гости предстоящего мирового первенства.

Основной воздушный порт страны был введён в эксплуатацию более 30 лет назад. К реконструкции приступили в мае 2013 года. Изменить планировали и внешний облик, и внутренний интерьер. Всё в соответствии с европейскими стандартами. В итоге - уже сегодня пассажиров может порадовать обновлённый VIP-зал, новые пункты регистрации. Кроме того, увеличена и площадь залов ожидания.

Одним словом, новшества ощутимые. Повысят они и пропускную способность комплекса. Причём, в 2 раза. Ведь в пиковые периоды авиаперевозок недостатки проявлялись особенно остро. Ознакомиться с ходом реконструкции аэровокзала 15 апреля смог и президент. Интересуется, есть ли проблемы по обслуживанию?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Как долго здесь находится человек?

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

В этой зоне, думаю, не больше 5 минут во время чемпионата.

Количество пассажиров и грузов постоянно растёт. За последние 11 лет среднегодовой прирост составил больше 17%. Показатель существенный. Позаботиться нужно о каждом пассажире. Пункты пограничного пропуска и выдачи багажа, таможенного контроля, зоны ожидания, вылета и привокзальная территория - глава государства прошёлся по основным залам белорусского воздушеного порта. Пока реконструкция в разгаре. Чего не хватает в обновлённом здании, президент интересуется у работников аэропорта.

Александр Лукашенко:

Что надо еще сделать, чтобы пограничник мог спокойно работать, чтобы здесь не скапливались люди и прочее?

Сотрудник аэропорта:

Чтобы максимально благоприятные создать условия, надо продолжать работу и по вылету из Республики Беларусь. Мы сейчас сделали только прилет. Плавно надо переходить и на вылет из Республики Беларусь.

Александр Лукашенко:

Что не хватает тебе по убытию?

Сотрудник аэропорта:

Такие же современные условия создать.

Александр Лукашенко:

А если не современные условия, чего там не хватает?

Сотрудник аэропорта:

Всего хватает.

Александр Лукашенко:

То есть для работы все есть, только нет этого лоска европейского? Значит в этом году мыпланируем это сделать?

Сотрудник аэропорта:

Так точно.

Сравнил глава государства и как работают частные и государственные магазины беспошлинной торговли. А их в аэропорту немало. К сожалению, сравнение не в пользу госкомпаний. При этом забывать нельзя и про социальную ответственность.

Еще в ноябре 2013 года в левом крыле здания была сдана в эксплуатацию и обновленная VIP-зона площадью около двух тысяч квадратных метров. К услугам пассажиров – комфортабельный конференц-зал, бар, VIP-комнаты, компьютерный зал.

Кстати, завершить модернизацию нужно в этом году. Пока работы сделаны неплохо. Осталось завершить начатое в срок, при этом не забыть про благоустройство прилегающей территории. И к тому же по- хозяйски грамотно. «Воздушные ворота» словно лицо страны. Минский аэровокзал сегодня прибыльный, заметил президент. И теперь есть все шансы привлечь ещё большее число пассажиров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас достаточно все сделано неплохо для того, чтобы принять на чемпионат мира болельщиков. Это будет, наверное, пиковая нагрузка. Поэтому надо оставлять то, что есть, аккуратно зачистить. Технологий сегодня хватает. И к концу года полностью здание, благоустройство и территорию - у вас еще до чемпионата мира время есть. Я специально, когда буду куда-то лететь, я объеду всю территорию. Все должно быть по-хозяйски. Мы должны довести до ума этот аэропорт. Для меня этот аэропорт - это вопрос чести. Если кто-то забыл, что для меня этот аэропорт, я могу напомнить. Я когда стал президентом, ко мне ходоков, которые в том числе и в нынешнем Правительстве работают, море было: за ноль рублей продайте аэропорт, он у вас все равно не будет работать, а мы тут загрузим и прочее. Знаете, я в какое-то время, когда были трудные времена, колебнулся: думаю, кто его знает, чем его поддержать сейчас из бюджета, может быть, действительно кому-то отдать? А потом сказал: нет, все-таки это ценность, это достояние, ничего мы отдавать не будем, ни одного аэропорта. И сегодня на них спрос. А этот аэропорт у нас прибыльный. Но это символ нашей страны. И мы в этом году должны сделать то, что есть, достойно Беларуси, чтобы говорили: вот у вас как в Минске чистенько, аккуратненько, так и в аэропортах.

Кстати, создадут для пассажиров и дополнительные транспортные условия. С ноября планируется наладить железнодорожное сообщение от станции Минск-Пассажирский. По этому маршруту будут курсировать 3 поезда нового типа. Время следования составит менее 50 мин.

Увеличить транзитный потенциал аэровокзала поможет и вторая взлётно-посадочная полоса. Поручения давал президент ещё ранее. При этом, создать нужно также дополнительные современные терминалы. В своё время тут появились проблемы с инвесторами. С китайской стороной не сошлись в цене. Поэтому среди главных предложений сегодня — построить взлётную полосу своими силами. Подключив, при этом, толковых проектантов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Порой мы бросаемся на инвестора, который в силу того, что у нас денег не хватает одновременно начать все, предлагает какие-то выгодные условия. Но эти условия он, наверное, посчитал. Они же со временем нам обойдутся двойной ценой. Так может быть нам самим взяться за это дело и сделать? Да, взлетно-посадочная полоса, как объект, - дело ответственное. Но какая там сложность, мы что, изобретаем велосипед, мы что, что-то новое пытаемся построить? Люди давно построили эти взлетно-посадочные полосы, и не одну построили, в мире их тысячи. Так давайте возьмем хороший проект, подключим одного толкового проектанта, дадим одного толкового человека - западника, с Востока, в России, видимо, есть специалисты, - заплатим ему деньги, и он прокурирует этот проект и подскажет нашим проектантам, что здесь должна быть такая толщина, такое армирование, такой бетон, вот такая марка цемента.

Однако это далеко не все перспективы развития аэропорта. На совещании речь зашла и об авиаремонтном заводе. По поручению президента чёткую концепцию его работы завершить нужно до конца 2014 года. Среди главных вопросов сегодня: виды работ, которые планируется производить на заводе, и, конечно, же спрос на них.

Александр Лукашенко:

Мы не должны потерять ни одного направления, строя новый завод, работ по самолетам, которые мы делаем сейчас. Вот все работы, которые мы делаем сейчас на том заводе, мы должны их все делать, если они нужны рынку будут. А еще что добавить к этому?

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Сегодня нам в бюджете этих 30 миллиардов уже выделили на работы. Мы начинаем эти работы. И это будет основой для переговоров с этими компаниями, чем мы будем заниматься. То ли мы будем комплектующие для Погосяна делать, то ли для Украины.

Александр Лукашенко:

Надо что-то делать у нас серьезное, чтобы войти в глубокую кооперацию. До конца года должна быть четкая концепция - и архитектурная, и концепция по тому, чем мы там будем заниматься, какова будет перспектива? Я требую только одного - мы должны перед собой в этом плане ставить серьезные цели. Не просто покрасить и жестянку какую-то произвести для Погосяна, Петрова, Сидорова, а должны идти солидно. Да, это трудно, это сложно.

В четвертом квартале этого года готова должна быть не только концепция авиаремонтного завода, завершить нужно и полную реконструкцию главного воздушного порта страны.