За что арестовали руководителей Слуцкого мясокомбината? Возбуждено сразу несколько уголовных дел

Новости Беларуси. Бесхозяйственность и как результат многомиллиардные убытки. В отношении руководителей Слуцкого мясокомбината возбуждено сразу несколько уголовных дел. Их подозревают в превышении служебных полномочий и злоупотреблении власти. В результате преступной деятельности ущерб предприятию составил около 20 миллиардов рублей.

На минувшей неделе мясокомбинат посетил глава государства. Президент поручил возбудить уголовные дела и разобраться с фактами бесхозяйственности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что настораживает?

Семен Шапиро, председатель Минского оболастного исполнительного комитета:

В Слуцке настораживает работа промышленных предприятий. Очень плохая ситуация на Слуцком мясокомбинате. 133 миллиарда убытка за прошлый год, 23 миллиарда за этот год - за два месяца. Первая причина в том, что не достаточно эффективно работает управление предприятия.

Так ли это на самом деле, и в чём всё-таки причина убыточности слуцких предприятий? Президент решил незапланированно посетить местные заводы и лично оценить все «за» и «против».

Плохая экономическая ситуация, убытки... И вновь всё та же бесхозяйственность. Условия хранения и технология изготовления мясопродуктов и вовсе ужасают. Красноречиво о качестве продукции «говорит» запах в цехах. А ведь потом такое мясо попадает на столы белорусов-потребителей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Тут же дышать нечем! Ты народ будешь кормить этим? Иди понюхай!

Глава государства прошёлся по основным цехам предприятия. Картиной возмущён. Недоработок масса. Но виновые должны нести полную ответственность. По итогам посещения слуцких комбинатов глава государства распорядился возбудить уголовные дела и немедленно навести порядок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Немедленно уточните по стране, есть ли у нас такой бардак на подобных предприятиях и других. Немедленно. У нас, по-моему, недозагружены мощности нормальных мясокомбинатов. Немедленно отсюда мясо изъять, перебросить на мясокомбинаты, которые нормально работают. Скот запретить сюда принимать. Скот перебросить тоже туда на мясокомбинаты. А Шапиро пусть тут наводит порядок. Месяц ему срок. Не наведет - пойдет сюда директором. Всех виновных - в камеру, пусть компенсируют ущерб. Все должно быть переработано. Ни одной тонны скота сюда возить больше нельзя. Отдайте этот скот на переработку в другие области. Летом на предпрития ездить не буду, на такие предприятия. Но если к концу августа, в августе месяце, с 1 августа не дай Бог я зайду и мне что-то не понравится - знаешь, что будет. Это касается его, премьер-министра с его подчиненными и руководителей.

На то, чтобы исправить ошибки, у предприятий есть несколько месяцев. Навести порядок нужно до 1 августа.

Между тем, Комитет госконтроля еще в марте проверял это предприятие, в результате чего был вскрыт целый ряд нарушений.

Дело передано в Следственный комитет. Подозреваемые уже задержаны и сейчас решается вопрос о применении меры пресечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Черезов, замначальника УДФР КГК Беларуси по Минску и Минской области:

Для транспортировки продукции мясокомбината привлекали частную фирму, при этом завышали ей тарифы по оплате, что привело к ущербу предприятию на более 1,3 миллиарда рублей.

Денис Головарев, начальник отдела КГК Беларуси:

Продукция реализовывалась по заниженным ценам, за 5 месяцев 2013 года мясокомбинат не дополучил почти 300 000 долларов при поставке российским покупателям быков под видом коров. Установлены также факты приобретения продукции через посредников с наценкой до 320%, а также в обход проведенных конкурсов.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления СК Беларуси по Минской области:

Причиненный ущерб предприятию составил около 20 миллиардов белорусских рублей. Проводится работа по возмещению ущерба. Проведены обыски - наложен арест на имущество в размере 2 миллиардов белорусских рублей. Председатель Следственного комитета выехал в регион для координации работы комитета.