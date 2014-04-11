Минимальная зарплата в Беларуси будет устанавливаться по новым правилам. В каком случае нанимателя могут привлечь к ответственности?

Новости Беларуси. Минимальная зарплата в Беларуси будет устанавливаться по новым правилам. Соответствующие поправки в закон 11 апреля одобрили в Совете Республики. Так, размер минималки будет определяться ежегодно в начале января Советом Министров.

Законопроект предусматривает также усиление ответственности нанимателя за несоблюдение трудового законодательства. Это еще одна мера по социальной защите бюджетников.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Основная иновация в том, что впервые предлагается установить только уровень месячной минимальной заработной платы. Поэтому дается четкий алгоритм в данном законопроекте: как рассчитать часовую минимальную заработную плату для конкретных работников. Определен и закреплен в законопроекте механизм индексации. Установлена ответственность нанимателя. Если он недоплачивает (а прописано, что он обязан доплачивать до минимальной заработной платы), то он будет привлечен к ответственности.

Сенаторы рассмотрели 9 законопроектов, касающихся экономической, социальной, политической, культурной и других сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одобрили сенаторы и проект Водного кодекса. Так, предусматривается создание бассейновых советов. Они будут разрабатывать рекомендации по охране водных объектов.

Николай Мартынов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике:

Также на участке сегодня уже без согласования, без каких-то актов можно выкопать бассейн и он будет законным. Только там есть ограничения, что он должен быть 3 метра от участка, глубиной не больше 2 метров. Это тоже уже для граждан существенно, что не нужно бегать согласовывать, получать какие-то дополнительные разрешения.