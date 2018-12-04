Александр Лукашенко дал согласие на назначение Андрея Жишкевича председателем правления Банка развития Беларуси

Новости Беларуси. Александр Лукашенко дал согласие на назначение председателем правления Банка развития Беларуси Андрея Жишкевича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономист со стажем работал в «Белвнешэкономбанке», был начальником, замдиректора Департамента кредитования и инвестиций в «Банке международной торговли и инвестиций». С 2002 года – заместитель председателя правления Минского транзитного банка, затем председатель правления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Андрей Казимирович, как никогда много было кандидатур на эту должность. Меня даже удивило. Но предложения, естественно, всегда и выбор первый – это председатель Национального банка. Я об этом когда-то сказал публично. И из всех этих кандидатур, в том числе и Павел Владимирович несколько кандидатур предлагал, но рекомендовал вашу. Рекомендует вас и министр финансов. Вы должны работать для развития страны.

Как уже потом расскажет журналистам Андрей Жишкевич, перед Банком развития поставлены три основные задачи – это финансирование долгосрочных инвестпроектов в рамках реализации госпрограмм, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также наших предприятий-экспортеров. Банк делает ставку и на международное сотрудничество. Так, диалог налажен с ведущими международными финансовыми организациями, такими как Всемирный банк, МВФ. Немало у Банка развития и социальных проектов. Направлены они на поддержку детей, развитие спорта, здравоохранения, системы образования. Один из самых известных – проект «Школьный автобус».