«Экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается». На совещании у Александра Лукашенко обсуждают итоги развития страны
Новости Беларуси. Итоги развития страны обсуждают 17 марта на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости – практически весь состав правительства, руководство регионов, парламента и Администрации Президента.
В 2019 в Беларуси удалось достичь роста доходов населения на 6 % и удержать инфляцию на уровне менее 5 %. Работать экономическому штабу приходилось в непростых условиях, при этом на треть нарастили золотовалютные резервы. С другой стороны – не достигли 4 из 7 важнейших показателей социально-экономического развития. А ведь по ним и оценивается эффективность работы правительства и Нацбанка. Как отметил Александр Лукашенко, устранение ключевых проблем, которые сдерживают рост экономики, идёт слишком медленно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Прирост 1,2 %, мягко говоря, – очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу.
Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям.
Мы слишком много внимания уделяем тому, по какой цене будем покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах – торговых партнерах, какие ограничения они вводят для нас. Реагируем на любой шорох.
Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми.
Это самая сложная задача из тех, что стоят перед системой государственных органов во главе с правительством. Однако в текущей пятилетке ощутимых результатов нет. Об этом свидетельствует тот факт, что в истекшем году традиционные сектора экономики не дали былой отдачи. Доля всех видов производства в валовом внутреннем продукте в шесть раз больше, чем у предприятий IT-сектора и связи. Но вклад в общий прирост экономики у них почти одинаков.
Тема внешних рынков сбыта уже набила оскомину. Я не буду говорить о том, что экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается, а валовой внутренний продукт вырос только за счет внутреннего спроса.
Экспорт – приоритет пятилетки, а мы не только не осваиваем новые рынки, но и теряем традиционные. Сегодня это вопрос нашего выживания. Отсюда все: и цены на нефть, и цены внутри страны, и курс белорусского рубля.
Требует внимания финансовое состояние организаций реального сектора. Но возможные решения не должны затрагивать бюджет. Эффективность работы, прежде всего госсектора, выше не стала. Это существенная часть экономики, и необходимы решительные меры, чтобы они были ее локомотивом, а не тяжким грузом.
Беларуси нужно строить гибкую экономику – уверен Александр Лукашенко. Чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям. Напомним, правительству поставлена задача по достижению к 2025 году ВВП в объеме свыше 230 миллиардов рублей.