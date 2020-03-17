«Экспорт в 2019 году провалили, приток импорта увеличивается». На совещании у Александра Лукашенко обсуждают итоги развития страны

Новости Беларуси. Итоги развития страны обсуждают 17 марта на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости – практически весь состав правительства, руководство регионов, парламента и Администрации Президента.

В 2019 в Беларуси удалось достичь роста доходов населения на 6 % и удержать инфляцию на уровне менее 5 %. Работать экономическому штабу приходилось в непростых условиях, при этом на треть нарастили золотовалютные резервы. С другой стороны – не достигли 4 из 7 важнейших показателей социально-экономического развития. А ведь по ним и оценивается эффективность работы правительства и Нацбанка. Как отметил Александр Лукашенко, устранение ключевых проблем, которые сдерживают рост экономики, идёт слишком медленно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Прирост 1,2 %, мягко говоря, – очень скромный результат. Итоги работы экономического штаба (я имею в виду и регионы в том числе) по данным направлениям нельзя отнести в копилку заслуг. А ведь это базовые вопросы, от прогресса которых зависит устойчивость нашего развития на долгосрочную перспективу.

Экономика не достигла такой степени устойчивости, чтобы уверенно противостоять влиянию извне: политическим настроениям, внешним шокам и иного рода потрясениям.

Мы слишком много внимания уделяем тому, по какой цене будем покупать нефть и в каких объемах, какой курс валюты в странах – торговых партнерах, какие ограничения они вводят для нас. Реагируем на любой шорох.

Так быть не должно. Мы небольшая страна с открытой экономикой. Именно поэтому должны уметь гибко адаптироваться к объективным условиям, в которых живет окружающий нас мир, и уметь работать со всеми.