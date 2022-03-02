Александр Червяков: «В условиях санкций живём уже достаточно долго. Наши предприятия адаптировались»

Новости Беларуси. Поддержать предприятия и бизнес: ввести мораторий на все виды проверок, а в работе с отечественными инвесторами – убрать лишнее из администрирования. Комплексный план поддержки экономики готовит оперативно-ситуационный штаб при правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансовый сектор подвергается наибольшему давлению, но ситуация в целом стабильная и управляемая, – подчеркнул премьер-министр Роман Головченко. Есть небольшой повышенный спрос на иностранную валюту, он удовлетворяется.

Прокомментировали ситуацию и с международными платежами. Банковскому сектору поручено помогать предприятиям в проведении расчетов. Беларусь должна максимально быстро переориентировать свой экспорт с украинского рынка. В целом в работе производств основным направлением остается импортозамещение.