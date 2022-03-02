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Александр Червяков: «В условиях санкций живём уже достаточно долго. Наши предприятия адаптировались»

02 марта 2022 19:18
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Новости Беларуси. Поддержать предприятия и бизнес: ввести мораторий на все виды проверок, а в работе с отечественными инвесторами – убрать лишнее из администрирования. Комплексный план поддержки экономики готовит оперативно-ситуационный штаб при правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Червяков: «В условиях санкций живём уже достаточно долго. Наши предприятия адаптировались»-1

Финансовый сектор подвергается наибольшему давлению, но ситуация в целом стабильная и управляемая, – подчеркнул премьер-министр Роман Головченко. Есть небольшой повышенный спрос на иностранную валюту, он удовлетворяется.  

Прокомментировали ситуацию и с международными платежами. Банковскому сектору поручено помогать предприятиям в проведении расчетов. Беларусь должна максимально быстро переориентировать свой экспорт с украинского рынка. В целом в работе производств основным направлением остается импортозамещение.  

Александр Червяков: «В условиях санкций живём уже достаточно долго. Наши предприятия адаптировались»-4

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:  
Мы в условиях санкций живем уже достаточно долго. Наши предприятия адаптировались к этим условиям. Мы понимали, что те санкции, которые были выдвинуты еще год назад, они этими санкциями не остановятся, поэтому работали на опережение. Сегодня основная задача – мобилизоваться всем и очень быстро принимать решения. Для нас открывается окно возможностей, где мы можем реализовать программу импортозамещения.  

Игорь Брыло: наши молочные и мясные потоки, которые шли в Украину, мы перекрыли уже Россией. Подробности здесь.

# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Александр Червяков # Фотофакт

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