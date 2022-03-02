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Игорь Брыло: наши молочные и мясные потоки, которые шли в Украину, мы перекрыли уже Россией

02 марта 2022 19:20
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Новости Беларуси. Поддержать предприятия и бизнес: ввести мораторий на все виды проверок, а в работе с отечественными инвесторами – убрать лишнее из администрирования. Комплексный план поддержки экономики готовит оперативно-ситуационный штаб при правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Брыло: наши молочные и мясные потоки, которые шли в Украину, мы перекрыли уже Россией-1

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:  
Европа немного у нас потребляла, скажем так, нашей продукции. Украина – фактически порядка 240 миллионов у нас были поставки. И практически мы потоки молочные наши и мясные, которые шли в Украину, перекрыли уже Российской Федерацией. Тут возникает немножко другая проблема, именно транзит через Украину, в частности, через одесский порт. Когда наша продукция шла на третьи страны, в частности, на Китай. У нас уже буквально сегодня-завтра будет должен решиться вопрос по транзиту через Российскую Федерацию железнодорожным транспортом в Китайскую Народную Республику. Над этим вопросом мы работаем. Залежей продукции у нас, конечно, не будет.  

В правительстве рассмотрели проект концепции государственной региональной политики. Этот документ разрабатывают по поручению главы государства. Основная цель – сбалансировано развивать все регионы и сокращать межрегиональную дифференциацию, в первую очередь по заработной плате, занятости и комфортному проживанию.  

Александр Червяков: «В условиях санкций живем уже достаточно долго. Наши предприятия адаптировались». Подробности здесь.  

# Экспорт # Экономика # Фотофакт

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