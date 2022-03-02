Игорь Брыло: наши молочные и мясные потоки, которые шли в Украину, мы перекрыли уже Россией

Новости Беларуси. Поддержать предприятия и бизнес: ввести мораторий на все виды проверок, а в работе с отечественными инвесторами – убрать лишнее из администрирования. Комплексный план поддержки экономики готовит оперативно-ситуационный штаб при правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Европа немного у нас потребляла, скажем так, нашей продукции. Украина – фактически порядка 240 миллионов у нас были поставки. И практически мы потоки молочные наши и мясные, которые шли в Украину, перекрыли уже Российской Федерацией. Тут возникает немножко другая проблема, именно транзит через Украину, в частности, через одесский порт. Когда наша продукция шла на третьи страны, в частности, на Китай. У нас уже буквально сегодня-завтра будет должен решиться вопрос по транзиту через Российскую Федерацию железнодорожным транспортом в Китайскую Народную Республику. Над этим вопросом мы работаем. Залежей продукции у нас, конечно, не будет.

В правительстве рассмотрели проект концепции государственной региональной политики. Этот документ разрабатывают по поручению главы государства. Основная цель – сбалансировано развивать все регионы и сокращать межрегиональную дифференциацию, в первую очередь по заработной плате, занятости и комфортному проживанию.