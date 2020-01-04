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Александр Червяков назначен министром экономики Беларуси

04 января 2020 09:10
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Министром экономики назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси.  

По информации БЕЛТА, до настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого заместителя министра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.    

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный.    

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Александр Червяков

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