Александр Червяков назначен министром экономики Беларуси

Министром экономики назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси.

По информации БЕЛТА, до настоящего времени Александр Червяков работал в должности первого заместителя министра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный.