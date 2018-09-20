Актуальные проблемы нефтяной сферы и новые контракты. Что обсуждают на VI Международной отраслевой конференции в Минске

Новости Беларуси. Дефицита нефтяного сырья не ожидается, а беспокойство по поводу повышения цен на углеводороды преждевременны. 20 сентября в Минске проходит ежегодная международная встреча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из тем разговора – последствия налогового маневра России. Для минимизации последствий белорусские НПЗ модернизируют производства. На стабильной работе внутреннего рынка это никак не отразится.

Сергей Каморников, заместитель генерального директора ПО «Белоруснефть»: Сроки, установленные по завершению строительной части, – 2019 год, а в 2020 году новые установки должны быть введены в эксплуатацию. После ввода установок снизится резко производство мазута, вырастет производство светлых нефтепродуктов, дизельного топлива, автобензина. Это позволит зарабатывать дополнительную маржинальность при экспорте этих нефтепродуктов.

Нефтяные вопросы в ближайшее время обсудят и на высшем уровне. Как утверждают эксперты, алгоритм повышения пошлин на углеводородное сырье пока еще не выработан.

Александр Шкурин, международный эксперт по нефтерынку:

Нижняя граница этого отсечения обсуждается. И хотят ее опустить еще ниже. С учетом того, что маневр подразумевает сокращение экспортных пошлин, к 2024 году российская нефть будет стоить так же, как и мировая. Поэтому если не будет льгот, не будет скидок.

Я понимаю, что белорусская сторона, скорее всего, будет искать какие-то альтернативы.