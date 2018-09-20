В дизайн белорусских банкнот внесут изменения: соответствующий Указ подписал Президент

Новости Беларуси. Белорусские деньги станут современнее. Соответствующий Указ подписал Президент. Теперь на купюрах появится точная дата выпуска их в оборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее напечатанные денежные знаки датированы 2009 годом. Они потихоньку ветшают и через некоторое время потребуют замены. Сейчас в условиях низкой инфляции есть спрос на банкноты мелкого номинала. Их будут обновлять в первую очередь.

Предусмотрена модификация денежных знаков, изменится и дизайн. Они станут еще более защищены от фальшивомонетничества.