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В дизайн белорусских банкнот внесут изменения: соответствующий Указ подписал Президент

20 сентября 2018 07:54
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Новости Беларуси. Белорусские деньги станут современнее. Соответствующий Указ подписал Президент. Теперь на купюрах появится точная дата выпуска их в оборот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее напечатанные денежные знаки датированы 2009 годом. Они потихоньку ветшают и через некоторое время потребуют замены. Сейчас в условиях низкой инфляции есть спрос на банкноты мелкого номинала. Их будут обновлять в первую очередь.

Предусмотрена модификация денежных знаков, изменится и дизайн. Они станут еще более защищены от фальшивомонетничества.

# Деньги # Экономика # Фотофакт

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