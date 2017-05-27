Академик РАН Александр Некипелов: Беларуси удалось сохранить существенную часть экономического потенциала

Не знаю, как насчет радужных перспектив, но город точно не будет брошен на произвол судьбы – это понятно уже по активности чиновников высшего ранга. И это метод. Это белорусский метод: сохранить, подлатать и дождаться возможности для обновления предприятия, экономики, политической системы и сознания людей.

И вот мнение известного экономиста, академика Российской академии наук Александра Некипелова. Это фрагмент интервью для программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым.

Александр Некипелов, экономист, академик Российской академии наук:

Очень многое было связано с тем, какое место комплекс народно-хозяйственной Беларуси занимал в народно-хозяйственном комплексе Советского Союза. Хорошо известно, что то, чем гордилась республика (и были основания в рамках Советского Союза этим гордиться), то, что она сборочный цех, высокотехнологичное производство сосредоточено – это обернулось огромной проблемой. Когда произошел распад единого экономического пространства и переход одновременно, связанный с системным переходом к рыночной экономике, изменятся мотивация у хозяйствующих субъектов и так далее, это привело к огромным проблемам. Разрываться начали связи. Проблема – что с этим делать. В России многие из нас критикуют то, что мы не проводили так называемой пассивной промышленной политики, то есть не смягчали этот двойной шок от ликвидации единого пространства и одновременно перехода от одной системы экономики к другой, а в результате потеряли многие высокотехнологичные отрасли. И теперь только начинаем говорить о том, что нужно модернизировать. Что-то делают, что-то удается, но крайне тяжело идет этот процесс. В Беларуси, в моем понимании, как раз принимались меры для того, чтобы максимально демпфировать этот шок. Его полностью демпфировать невозможно. Я хорошо знаю, что многие предприятия у вас сейчас работают не всю неделю и так далее, и с зарплатами есть проблемы и так далее. Но, с другой стороны, все-таки удалось существенную часть экономического потенциала сохранить.