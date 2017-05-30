Экономист Некипелов о Беларуси: «Не уверен, что украинский вариант подошёл бы лучше – вы превратились бы в аграрную окраину»

Александр Некипелов, экономист, академик Российской академии наук в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Некипелов, экономист, академик Российской академии наук:

Очень многое было связано с тем, какое место комплекс народно-хозяйственный Беларуси занимал в народно-хозяйственном комплексе Советского Союза. Хорошо известно, что то, чем гордилась республика (и были основания в рамках Советского Союза этим гордиться), то, что она –сборочный цех, высокотехнологичное производство сосредоточено – это обернулось огромной проблемой. Когда произошёл распад единого экономического пространства и переход одновременно, связанный с системным переходом к рыночной экономике, изменяется мотивация у хозяйствующих субъектов и так далее, это привело к огромным проблемам. Разрываться начали связи. Проблема – что с этим делать. В России многие из нас критикуют то, что мы не проводили так называемой пассивной промышленной политики. То есть не смягчали этот двойной шок от ликвидации единого пространства и одновременно перехода от одной системы экономики к другой, а в результате потеряли многие высокотехнологичные отрасли. И теперь только начинаем говорить о том, что нужно модернизировать. Что-то делают, что-то удаётся, но крайне тяжело идёт этот процесс.

В Беларуси, в моём понимании, как раз принимались меры для того, чтобы максимально демпфировать этот шок.

Его полностью демпфировать невозможно. Я хорошо знаю, что многие предприятия у вас сейчас работают не всю неделю и так далее, и с зарплатами есть проблемы, и так далее. Но, с другой стороны, всё-таки, удалось существенную часть экономического потенциала сохранить. Конечно, людям, как бы, наверное, всё равно из-за чего что произошло. Они ориентируются на те жизненные проблемы, с которыми они сталкиваются каждый день, но я не уверен, например, что вариант – я никак не политизирую этот вопрос, это, как раз до всяких переворотов в Украине – что украинский вариант подошёл бы лучше. Вы потеряли бы просто очень многое и превратились бы в такую, в основном, аграрную окраину.