Первая площадка в истории страны: в Минске открыт Торговый дом Азербайджана

Новости Беларуси. Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана будет способствовать увеличению товарооборота между странами. Беларусь стала первым государством, где Азербайджан открыл подобную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За четыре месяца 2017 года темп роста взаимной торговли существенно прибавил и составил 116%. Зарубежные партнеры интересуются и сотрудничеством с нашей страной в области инвестиций. Основу отечественного экспорта в закавказскую республику составляют тракторы, лесоматериалы, лекарства, молоко и нефтепродукты.