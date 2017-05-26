Первая площадка в истории страны: в Минске открыт Торговый дом Азербайджана

Новости Беларуси. Открытие в Минске Торгового дома Азербайджана будет способствовать увеличению товарооборота между странами. Беларусь стала первым государством, где Азербайджан открыл подобную площадку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За четыре месяца 2017 года темп роста взаимной торговли существенно прибавил и составил 116%. Зарубежные партнеры интересуются и сотрудничеством с нашей страной в области инвестиций. Основу отечественного экспорта в закавказскую республику составляют тракторы, лесоматериалы, лекарства, молоко и нефтепродукты.
Шахин Мустафаев, министр экономики Азербайджанской Республики:
Мы надеемся, что открытие этого Дома предоставит возможности предпринимателям из Азербайджана поощрить их деятельность. И должен сказать, что продукция белорусского производства очень качественная, конкурентоспособная. И в этих магазинах зачастую бывают очереди.
По итогам недавнего официального визита президента Беларуси в Азербайджан достигнута договоренность об увеличении товарооборота между странами в два раза – до 700 миллионов долларов. В закавказской республике открыты четыре белорусских супермаркета, а также сборочные производства грузовиков и тракторов. Обсуждается возможность строительства в Баку совместного предприятия по выпуску лекарств.