Новости экономики за 26.05.2017

Новости Беларуси. Белорусская клубника уже появилась на рынках страны – традиционно первыми начинают созревать ягоды в Брестской области. А вот о появлении черешни говорить пока рано, поздняя весна сдвинет урожай косточковых дней на 10. Торговля нашла элегантный выход из ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ценники на многих прилавках обозначены не за килограмм, а за полкило.
То же самое касается и зелени: порой цены указывают за пучок.
ПРОГУЛКА ПО РЫНКУ
Такое можно часто встретить в курортных странах. Поэтому будет не лишним еще раз уточнить, за какой вес вы расплачиваетесь.
Итого, цены на клубнику стартуют от 6 рублей, черешня (пока только импортная) обойдется в два раза дороже.
И, кстати, из-за поздней весны на рядах еще нет молодого картофеля. Судя по погоде, его сезон начнется чуть позже.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешняя торговля Беларуси увеличилась на 20 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Экспорт в страны СНГ увеличился на треть, до 5 с лишним миллиардов долларов.
Товарооборот с государствами ЕС достиг практически 4 миллиардов. Самый большой экспортный потенциал у нефтяной отрасли, калийных удобрений, молочных продуктов, грузовых автомобилей и спецтхеники.
ЛЕТО ЗОВЕТ!
Более 300 тысяч школьников проведут смену в детском лагере – на оздоровительную кампанию этим летом выделили почти 38 миллионов рублей.
Средняя стоимость путевки около 400 рублей.
При этом почти треть стоимости – а в некоторых случаях и 100 % – расходов берет на себя государство. В среднем доля дотаций увеличилась в 2017 на 9 % по сравнению с прошлым годом. Варианты летних каникул и детальные расходы на путевки:
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ
Риелторам могут запретить брать предоплату за услуги по найму жилья. В Министерстве юстиции сообщили, что это связано с многочисленными нарушениями во время оказания услуг. Таким образом, вскоре требование агентств заплатить до момента официальной сдачи квартиры будут являться несостоятельными,
вместо этого будет действовать принцип «оплата по факту»,
а в договоре пропишут дополнительные гарантии. Например, если собственник по личным причинам решил выселить квартиранта, то риелторы обязуются безвозмездно в течение двух месяцев помогать в поиске нового жилья.
И к курсам валют. 26 мая выходных российский рубль сдал свои позиции – 100 меняют на 3 рубля и 28 копеек. Доллар и евро укрепились:
американец – 1 рубль и 85 копеек, европеец – 2 рубля и 8 копеек.