Новости экономики за 26.05.2017

Новости Беларуси. Белорусская клубника уже появилась на рынках страны – традиционно первыми начинают созревать ягоды в Брестской области. А вот о появлении черешни говорить пока рано, поздняя весна сдвинет урожай косточковых дней на 10. Торговля нашла элегантный выход из ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ценники на многих прилавках обозначены не за килограмм, а за полкило.

То же самое касается и зелени: порой цены указывают за пучок.

ПРОГУЛКА ПО РЫНКУ

Такое можно часто встретить в курортных странах. Поэтому будет не лишним еще раз уточнить, за какой вес вы расплачиваетесь.