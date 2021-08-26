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Аграрии Минской области убрали более 95% площадей

26 августа 2021 13:26
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Новости Беларуси. Уборочная в Минской области подходит к финишу. Аграриям осталось убрать менее 4 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Аграрии Минской области убрали более 95% площадей-1

В корзине хозяйств центрального региона неплохой каравай – всего намолочено свыше 1,6 миллиона тонн зерна. Урожайность составляет 35 центнеров с гектара.

Завершают уборочную и аграрии Смолевичского района. Здесь площадь пашней свыше 19 тысяч гектаров. Урожай с круга получают более 40 центнеров. В планах у аграриев получить 80 тысяч тонн зерна. Для района это неплохой результат.

Аграрии Минской области убрали более 95% площадей-4

Михаил Толкач, начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию Смолевичского райисполкома:
В этом году зернобобовые культуры в структуре зерновых культур составили 13,3 %, из этих зернобобовых культур 50 % заняли кормовые бобы. Такая площадь большая (1,5 тысячи гектар практически) впервые у нас возделывается. Мы планируем эту белковую культуру добавлять в комбикорма, тем самым снизить себестоимость производства молока, увеличить надои и получить более дешевую продукцию животноводства.

Аграрии Минской области убрали более 95% площадей-7

Одновременно хозяйства области продолжают закладывать будущий урожай. Сейчас в почву вносят удобрения.

# Уборочная кампания # Экономика # Михаил Толкач # Фотофакт

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