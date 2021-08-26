Аграрии Минской области убрали более 95% площадей

Новости Беларуси. Уборочная в Минской области подходит к финишу. Аграриям осталось убрать менее 4 % площадей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В корзине хозяйств центрального региона неплохой каравай – всего намолочено свыше 1,6 миллиона тонн зерна. Урожайность составляет 35 центнеров с гектара. Завершают уборочную и аграрии Смолевичского района. Здесь площадь пашней свыше 19 тысяч гектаров. Урожай с круга получают более 40 центнеров. В планах у аграриев получить 80 тысяч тонн зерна. Для района это неплохой результат.

Михаил Толкач, начальник отдела по сельскому хозяйству и продовольствию Смолевичского райисполкома:

В этом году зернобобовые культуры в структуре зерновых культур составили 13,3 %, из этих зернобобовых культур 50 % заняли кормовые бобы. Такая площадь большая (1,5 тысячи гектар практически) впервые у нас возделывается. Мы планируем эту белковую культуру добавлять в комбикорма, тем самым снизить себестоимость производства молока, увеличить надои и получить более дешевую продукцию животноводства.