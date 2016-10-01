АЭС в Словакии и Австрии: как и почему судьбы атомных станций в центре Европы кардинально отличаются

Продолжим программу темой, которая одних тревожит, иных радует. Мощнейший источник энергии скоро появится в Беларуси. Понятно о чем речь. Это БелАЭС (Белорусская атомная станция). На днях она была презентована в столице Австрии. А наш специальный корреспондент Яна Шипко выбралась за пределы «рингштрассе» (по-нашему говоря, за пределы кольцевой) и побывала на двух атомных станциях с совершенно разными судьбами.

50 километров от Вены. Цвентендорф. Здесь на берегу Дуная возвышается единственная АЭС в Австрии, а с ее историей – единственная и в мире.

Вход за эти массивные двери уж точно не был предусмотрен для посторонних. Сейчас время здесь застыло в 70-х.

Строительство обошлось в миллиард евро. Но ни одного киловатта энергии эта станция так и не выработала.

Штефан Зах, PR-менеджер энергетического концерна (Австрия):

Все было готово, реактор уже был заполнен топливными элементами, оставалось лишь нажать на кнопку, чтобы запустить станцию.

Судьбу станции решил референдум. Почему провели его после строительства – предмет самоиронии австрийцев.

В 1978 году из-за недостатка информации в период холодной войны слово «атомная» больше ассоциировалось с ядерным оружием, нежели с мирной энергией. Перевес в пользу «против» составил менее 1%. 200 атомщиков вмиг лишились будущего.

Штефан Зах, PR-менеджер энергетического концерна (Австрия):

Для них это было шоком. Они много лет готовились за рубежом к этой ответственной работе, после чего остались невостребованными. Многим пришлось уехать в Германию и Швейцарию.

Здесь уже не осталось ядерного топлива, зато нередко встретишь киношников. Уникальный шанс оказаться там, где даже в спецодежде при нормальном режиме работы станции ступить было бы невозможно.

Штефан Зах, PR-менеджер энергетического концерна (Австрия):

Эта конденсационная камера была бы заполнена дистиллированной водой, и лишь в водолазном костюме специалисты спускались бы, чтобы заменить детали.

А сейчас мы на нулевой отметке, прямо под реактором.

Телефон для прямой связи с бундесканцлером подчеркивает былую важность объекта. И эхом отзывается потенциальная мощь так и не запущенной станции.

Концентрация достопримечательностей в Вене настолько высока, что только подсветка величественных зданий сравнится с энергозатратами, пожалуй, небольшого городка. Впрочем, запросы у Австрии велики не только в части потребления энергии. Отказавшись от развития атомной энергетики, компенсировать такой политический каприз пришлось развитием «зеленой». В нее инвестировали уже миллиарды евро.

Чтобы выйти в лидеры по производству «зеленой энергии», Австрии понадобилось 30 лет. Возобновляемые источники – едва ли не три четверти в энергобалансе. Выбор диктует сама природа: на реках сотни и сотни гидроэлектростанций.

А сейчас мы в столице Словакии у стен Братиславского града. И вот отсюда открывается потрясающий вид на соседнюю Австрию. На той стороне Дуная целый лес ветрогенераторов, но сейчас ни один из них не работает, поскольку стоит полный штиль. А пока на той стороне ждут ветра, отправимся посмотреть, как работает словацкая атомная станция.

Уже на подъезде дорогу к АЭС угадываем по огромным градирням. Территория – под особой охраной. Даже летать над комплексом запрещено.

От нас до АЭС Моховце буквально рукой подать. И вот, как видим, на подступах к атомной станции засеянные поля. И надо отметить, что ласковое осеннее солнышко здесь питает не только будущий урожай, но и небольшую солнечную электростанцию.

Но солнечные панели больше работают на зеленый имидж.

Йозеф Белань, менеджер по лицензированию энергетического холдинга (Словакия):

В энергетическом миксте Словакии 15% – энергия воды, 53% – атомная и 29% – газ и уголь.

Для Словакии развитие атомной энергетики – дело принципа. Производство электроэнергии здесь больше, чем наполовину зависит от мирного атома.

А в ближайшее время в Моховце запустят еще два реактора.

Йозеф Белань, менеджер по лицензированию энергетического холдинга (Словакия):

Мы будем использовать реактор, схожий по дизайну с белорусским. Более старого образца. Он разработан в России в 70-е. И такие же работают в Чехии, в Финляндии, например. У нас будет возможность увеличить уровень безопасности.

Плюсы ощущают и местные жители.

Ладислав Эхн, мэр города Кална над Гроном, председатель Национального ядерного фонда Словакии:

Атомные электростанции – большие предприятия – большие налоги. Так что мы очень спокойны.

В нашем поселке есть гнездо аиста. Мы каждый год ждем, потому что он улетает, прилетает обратно. Значит, никакого негативного влияния нет, раз их стало больше.

И вновь вернемся в столицу Австрии. Здесь на неделе эксперты со всего мира оценивали проект Беларуси. В Венском ООН-сити прошла 60-я, юбелейная, Генеральная конференция МАГАТЭ. Идеям глобального форума вторит и дресс-код – галстук космополита на представителе Индии. А вот и французы – европейская атомная держава-рекордсмен – 58 атомных реакторов на энергобалансе страны.

Эрф Маилларт, вице-президент международных проектов энергетической компании (Франция):

В Германии цена на электроэнергию вдвое дороже, и они тоже покупают у нас энергию. Если вы можете построить АЭС, вам не нужно будет покупать газ или уголь на международном рынке. Вы можете полагаться на собственные энергетические ресурсы.

Реактор новейшего поколения 3+. Такой же мощностью будет установлен и в Островце.

Юкия Амано, генеральный директор МАГАТЭ:

Я видел площадку вашей будущей атомной станции и был впечатлен, насколько вы продвинулись вперед.

Единственная белоруска на руководящей должности в МАГАТЭ Елена Буглова попала сюда как раз во время фукусимской трагедии.

Почти два месяца специалисты центра круглосуточно координировали ликвидацию последствий. Отправить миссию помощи по запросу готовы в любой момент в любую точку мира за считанные часы.

Елена Буглова, руководитель центра по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ:

Более 200 человек у нас постоянно обучены. Группа технической поддержки, коммуникации, связь со страной, где произошла авария, связь с международными организациями.

Инженерная мысль может быть самой оригинальной, как это сказочно причудливое здание в центре Вены – мусоросжигающий завод. Вырабатывает, правда, тепловую энергию.

Каждая страна энергобаланс выбирает для себя, об энергетической независимости же мечтают все. А между тем еще 30 стран выразили желание пополнить ряды атомного клуба.