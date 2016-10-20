Новости экономики за 20.10.2016

Новости Беларуси. Истекает срок уплаты налогов на недвижимость и земельные участки. С квартирой все просто: платить не надо. А вот за домик в деревне и участок, на котором он расположен, – придется. Сумму определит налоговая, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

ЧТОБЫ ПАМЯТЬ НЕ ПОДВЕЛА

В налоговой учтут кадастровую стоимость земли и расположение участка. То есть в разных областях и районах налог будет отличаться. Например, при кадастровой стоимости земли менее 16 тысяч белорусских рублей за гектар налог будет 18 рублей и 40 копеек. Не нужно платить налог за деревенский дом пенсионерам по возрасту, инвалидам I и II групп, а также нетрудоспособным гражданам – государство предоставило им льготу.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

Белорусы стали чаще покупать мясо индейки. Менее 200 граммов диетического продукта в год еще пару лет назад потреблял средний белорус. Спрос на этот вид мяса растет и уже в ближайшие месяцы в Гродненской области реализуют проект с участием литовского инвестора по производству 5000 тонн готовых продуктов из мяса индейки в год. Выращивать будут до 400 тысяч птиц ежегодно.

НАПИСАННОМУ – ВЕРИТЬ

Экономить на закупках продуктов помогут ценники. На них указаны наименование товара, сорт, масса и мера, страна происхождения и собственно цена. Разные производители фасуют товар не по килограмму, а, например, 850 граммов. Сравнив объем и цену товара, можно сделать выбор в пользу оптимального соотношения.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли рекомендует продавцам указывать в ценниках достоверную информацию о продукте, его стоимости и потребительских свойствах.

НЕ ЗАБЫТЬ ЗАПЛАТИТЬ

Новый виртуальный помощник для белорусов. В стране разработали платежный будильник. Программа сама напоминает о необходимости рассчитаться за услуги в системе ЕРИП, она же «Расчет». Достаточно лишь привязать к ней пластиковую карточку. На данный момент программа запущена в тестовом режиме.

Андрей Коршаков, исполняющий обязанности генерального директора IT-компании:

Можно подписаться на определенные услуги: коммунальные платежи, штрафы ГАИ, телефоны и др.

И когда у вас будет возникать задолженность, программа вас будет оповещать, что необходимо оплатить.

Она будет выдавать ссылку, вы будете нажимать на ссылку, с карточки будут списываться деньги. Оплата произведена.

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО

Заправить машину, не выходя на улицу. Такое возможно, если в телефон загрузить специальное банковское приложение. Оно определит местонахождение заправки, и останется лишь ввести номер колонки, марку бензина и литраж.

Сергей Кравченко, исполнительный директор IT-компании:

Все очень быстро, в один клик. Выбираешь сумму, сама колонка автоматически рассчитывает, сколько топлива будет заправлено. Можно выбрать любое средство платежа: карта любого банка либо электронные деньги. После этого производится оплата, начинается заправка топлива.

Доллар и евро дешевеют третий день подряд. Белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. Курс доллара снизился на полкопейки до 1 рубля 90 сотых. Евро подешевел на копейку. 2,10 – курс на завтра. Российский рубль потерял пару пунктов и за 100 российских дают 3 рубля и 5 копеек белорусских.

