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Владимир Улахович: Беларусь переживает «ренессанс» в торговых отношениях с Европой

20 октября 2016 16:22
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Новости Беларуси. Беларусь переживает «ренессанс» в торговых отношениях с Европой. Об этом сегодня заявил председатель торгово-промышленной палаты нашей страны.

Одна из форм, которая больше всего привлекает иностранных партнеров, – промышленная кооперация.

Она позволит производить более качественную продукцию и осваивать новые рынки. Между тем, на этом торговом направлении остаются проблемы. Например, изъятия и ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Европейский вектор для нас очень важен, потому что это один из мотивов для наших предприятий адаптировать свою продукцию по высшим стандартам качества. Перспектива – это выпускать качественную продукцию совместно и продвигать на третьи рынки. Вот об этом сегодня очень активно думают наши партнеры из Венгрии, Чехии, Польши.

# Экономика # Государственная политика # Государственная политика в сфере внешней торговли # Владимир Улахович

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