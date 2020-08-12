А вы знали, что рапсовое масло намного полезнее подсолнечного? Как его производят в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси приступили к производству рапсового масла из семян нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот продукт ученые еще называют северным оливковым маслом.

Оно содержит более 85 % ненасыщенных жирных кислот, в основном олеиновой, которая снижает уровень вредного холестерина в крови и помогает сердечно-сосудистой системе. Кроме того, это кладезь витаминов Е, А и D, что нормализует работу эндокринной системы, способствует укреплению иммунной, мышечной систем и нервных клеток. Как рождается этот эликсир долголетия, узнал Александр Добриян.

Вот она, та самая технология прямого отжима – без растворителей и прочих обработок сырья. После пресса масло фильтруется и отправляется прямиком потребителю. Натуральный продукт, спрос на который растет уже который год. На этом заводе рапсовое масло производят с 2012-го и ни разу не пожалели о сделанных вложениях.

Игорь Костеров, начальник цеха агрокомбината «Южный»:

На сегодняшний день тонна рапса стоит 800 рублей, тонна масла рапсового стоит 1900 рублей, жмых рапсовый – где-то 600 рублей за тонну. Рентабельность получается около 80 %. Все уходит с колес. Ничего не залеживается. Стоит очередь.

Рапсовое масло – ликвидный продукт. Его готовы покупать фактически в неограниченных объемах: сфера применения – от производства комбикормов в сельском хозяйстве до нежных майонезов и соусов в пищевой промышленности. Наша страна, кстати, в тройке крупнейших поставщиков рапсового масла на рынки Евросоюза.

Александр Добриян, корреспондент:

Рапс – культура безотходная. Из одной тонны масло-семян получается до 400 килограммов непосредственно масла. Оставшиеся 60 % массы – это жмых, сам по себе продукт высокорентабельный. В нем содержится до 10 % жиров и около 35 % белка.

Аграрии давно по достоинству оценили все преимущества возделывания рапса. Даже на бедных песках юго-востока страны экономика масло-семян более чем приличная.

Елена Филипович, заместитель начальника управления Комитета сельского хозяйства и продовольствия Гомельского облисполкома:

Эта культура самая первая, которая созревает, самая первая, которая дает отдачу. Экономически целесообразная, которую выгодно растить хозяйству. В результате получается масло и вторичный продукт – это жмых рапсовый. Это и есть растительный белок, который дальше добавляется в комбикорм. В первую очередь связано с тем, что импортозамещение. Мы свой белок имеем в области, и для этого не требуется каких-то средств и закупки извне.

Из рядовой технической культуры рапс в последние годы превратился в важную, если не сказать стратегическую составляющую продовольственной безопасности страны. Именно на отечественное рапсовое масло, как отличную альтернативу импорту, делают ставку предприятия масложировой отрасли.

О недооцененности этого полезного продукта, к слову, говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минский район 8 августа.

О том, что рапсовое масло – настоящий эликсир долголетия, в Беларуси до сих пор знают очень немногие. Имея идеальное соотношение незаменимых Омега-3 и Омега-6 жирных кислот, богатое витаминами Е, А и D, по своей пищевой ценности оно на голову превосходит привычное нам подсолнечное. Не пенится и не горит. Идеально в салатах и для фритюра. Игорь Можанов может говорить о полезных качествах своего продукта буквально часами.

Игорь Можанов, первый заместитель директора Гомельского жирового комбината:

Если взять масло подсолнечное, в нем Омега-3 вообще практически нет. Здесь присутствует от 4 до 15 %. Омега-3 – это то вещество, которое находится в морских рыбах, рыбьем жире, которое советуют употреблять в пищу для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Европейцы очень ценят это масло. В Германии 70-80 % населения употребляет рапсовое, а не подсолнечное масло. Европейцы у нас покупают – это немцы, литовцы. Сейчас у нас два израильских контракта.