Александр Лукашенко в Ивьевском районе: «Хочу сейчас посетить отдалённые районные центры в каждой области»

Глава государства пояснил, что раньше руководство региона, как правило, акцент делало на развитии областного центра и западных районов. Или, например, Островец, который сейчас активно развивается благодаря строительству БелАЭС. А вот Ивьевскому району и некоторым другим внимания уделялось намного меньше. И это неправильно – уверен Президент. Везде живут наши люди, для которых нужно создавать благоприятные условия для жизни и работы.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время посетить отдаленные райцентры каждой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил сегодня, 21 августа, при посещении Ивьевского района Гродненской области.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень переживаю и боюсь за большую ошибку Гродненской области, когда все губернаторы топтались там, на западе: Гродно, Берестовица, Щучин, Волковыск… Вот они все там. А где-то далеко этот Островец. Благо, станцию атомную начали строить. Тому краю даем развитие хорошее. Ивьевский район, Кореличи еще и так далее. В Ивье тоже почвы неплохие. Но как-то меньше внимания всегда уделяли этому району.

Этим самым я хочу показать, начиная с Ивья, что окраины, губернии – это тоже районы, которые должны развиваться как следует.

Мы юго-восток Могилевской области взяли, Ветку – восток Гомельской области. Что касается юга, пострадавшего в Гомельской области, мы там уже все дороги протоптали.

А вот такие в хороших областях районы, как Ивье или, допустим, Глуск Могилевской области – я тоже туда хочу поехать, или Копыль есть в Минской области. Я тоже туда поеду.

Сейчас я пройдусь по этим районам, которые, как ты говорил, не валообразующие, которые где-то там. Ну ладно, никто внимания не обращает и так далее. Но там-то наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки – я просто хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области.