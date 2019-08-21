Александр Лукашенко в Ивьевском районе: «Хочу сейчас посетить отдалённые районные центры в каждой области»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко намерен в ближайшее время посетить отдаленные райцентры каждой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил сегодня, 21 августа, при посещении Ивьевского района Гродненской области.
Глава государства пояснил, что раньше руководство региона, как правило, акцент делало на развитии областного центра и западных районов. Или, например, Островец, который сейчас активно развивается благодаря строительству БелАЭС. А вот Ивьевскому району и некоторым другим внимания уделялось намного меньше. И это неправильно – уверен Президент. Везде живут наши люди, для которых нужно создавать благоприятные условия для жизни и работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я очень переживаю и боюсь за большую ошибку Гродненской области, когда все губернаторы топтались там, на западе: Гродно, Берестовица, Щучин, Волковыск… Вот они все там. А где-то далеко этот Островец. Благо, станцию атомную начали строить. Тому краю даем развитие хорошее. Ивьевский район, Кореличи еще и так далее. В Ивье тоже почвы неплохие. Но как-то меньше внимания всегда уделяли этому району.
Этим самым я хочу показать, начиная с Ивья, что окраины, губернии – это тоже районы, которые должны развиваться как следует.
Мы юго-восток Могилевской области взяли, Ветку – восток Гомельской области. Что касается юга, пострадавшего в Гомельской области, мы там уже все дороги протоптали.
А вот такие в хороших областях районы, как Ивье или, допустим, Глуск Могилевской области – я тоже туда хочу поехать, или Копыль есть в Минской области. Я тоже туда поеду.
Сейчас я пройдусь по этим районам, которые, как ты говорил, не валообразующие, которые где-то там. Ну ладно, никто внимания не обращает и так далее. Но там-то наши люди живут. Поэтому особенность этой поездки – я просто хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области.
В центре внимания Президента сегодня предприятие «ЛидаТехмаш». Здесь выпускают уборочные, почвообрабатывающие машины, а также их части.
Результаты работы предприятия за первое полугодие хорошие. Продукции произвели на 43 % больше, чем за этот период 2018 года, экспорт превысил 3 млн рублей. С лидским предприятием хорошо знакомы в России, Казахстане, Армении, Украине, Узбекистане, Таджикистане.
Александр Лукашенко ознакомился с процессом производства сельхозтехники. Также главе государства доложили о ходе уборочной и полевых работ в стране. Президент вновь напомнил о планке в 9 млн тонн. Вместе с тем обратил внимание, что надо действовать разумно, особенно с учетом уборки кукурузы, которая является важной кормовой культурой.