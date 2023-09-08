7 млн 96,5 тысячи тонн составил общий намолот зерна с учётом рапса в Беларуси – Минсельхозпрод

Новости Беларуси. Уборка кукурузы на зерно началась в Беларуси. Как сообщает Минсельхозпрод, к ней приступили три области страны: Брестская, Минская и Гомельская, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным на 8 сентября, убрано 1,58 тысячи гектаров площадей. При средней урожайности 75,5 центнера на круг намолот зерна этой культуры приближается к 12 тысячам тонн.

Не сбавляя темпов, продолжать сельхозработы – такая задача аграриям от Президента: после уборки хлебов нужно заниматься заготовкой плодоовощной продукции, проводить вспашку земель, готовить их под посев озимых, заготавливать корма. Тем более, что погода установилась в самый раз: достаточно тепло и сухо.

Труженики села надеются, что таким окажется весь первый месяц осени. Гречихи намолотили около 18,2 тысячи тонн, проса – 11 тысяч. Продолжается заготовка льнотресты, убирают сахарную свеклу и картофель. Общий намолот зерна с учетом рапса – больше 7 миллионов 96,5 тысячи тонн, из них 6 миллионов 119,3 тысячи тонн – зерновых и зернобобовых.