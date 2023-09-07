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Беларусь и Россия перешли на автострахование по «Синей карте»

07 сентября 2023 17:31
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Новая система транспортного страхования автогражданской ответственности начала действовать между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия перешли на автострахование по «Синей карте»-1

Поскольку с 30 июня полисы «Зеленой карты» прекратили действовать, Минск и Москва заключили соглашение по «Синей карте», чтобы у водителей двух стран сохранилась возможность оформить полисы для поездок в Беларусь или Россию, при этом уже выданные полисы были действительными. Правила «Синей карты» аналогичны системе «Зеленая карта», за исключением некоторых положений. Расчеты теперь будут выполняться в национальной валюте страны, где произошло ДТП. Ранее они были привязаны к евро. Новые бланки будут выдаваться уже с начала будущего года.

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# Страхование # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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