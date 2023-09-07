Беларусь и Россия перешли на автострахование по «Синей карте»

Новая система транспортного страхования автогражданской ответственности начала действовать между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку с 30 июня полисы «Зеленой карты» прекратили действовать, Минск и Москва заключили соглашение по «Синей карте», чтобы у водителей двух стран сохранилась возможность оформить полисы для поездок в Беларусь или Россию, при этом уже выданные полисы были действительными. Правила «Синей карты» аналогичны системе «Зеленая карта», за исключением некоторых положений. Расчеты теперь будут выполняться в национальной валюте страны, где произошло ДТП. Ранее они были привязаны к евро. Новые бланки будут выдаваться уже с начала будущего года.