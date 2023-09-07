Бахыт Султанов: белорусский бизнес настроен на то, чтобы успешно конкурировать на рынках ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия обсудила с белорусским бизнесом вопросы обеспечения честной конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча прошла в Минске на базе Белорусской универсальной товарной биржи. Среди участников мероприятия порядка 90 представителей предприятий-экспортеров, которые работают на рынке ЕАЭС.

Белорусские бизнесмены смогли больше узнать о тонкостях законодательства в сфере антимонопольного регулирования и задать свои вопросы. Кроме того, приглашенные эксперты рассказали об общих правилах добросовестной конкуренции на единой площадке стран «пятерки», ответственности за нарушения и порядке обращения в Евразийскую экономическую комиссию для защиты своих прав.

Бахыт Султанов, член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии:

Белорусский бизнес работает в активном режиме. Наш блок ведет Евразийский реестр промышленных товаров. Это сделано для того, чтобы предприниматели могли попадать на рынки государственных закупок других стран. Он сегодня составляет порядка 8 000 промышленных товаров, из которых 7 000 производится на территории Беларуси. Это говорит о том, что белорусский бизнес, промышленность достаточно настроены на то, чтобы успешно конкурировать на рынках Евразийского экономического союза.