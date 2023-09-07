Новости экономики за 07.09.2023

«Синяя карта» заработала между Беларусью и Россией. Заменит ли она аналогичную систему «Зеленой карты», которая прекратила работать на территории Союзного государства? Золотовалютные резервы страны снова в плюсе. О каких цифрах идет речь? Благодаря какой стратегии Беларуси удалось укрепить свои позиции на международном рынке удобрений? Деловой обзор от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ СТАЛА ГЛАВНЫМ ПОСТАВЩИКОМ КАЛИЯ НА САМЫЙ БОЛЬШОЙ КИТАЙСКИЙ РЫНОК Беларусь стала главным поставщиком калия на самый большой китайский рынок, намного опередив Россию, Канаду, Лаос, Иорданию, Израиль. По информации Главного таможенного управления КНР, с января по июль за белорусский калий Китай заплатил миллиард 140 миллионов долларов. Объем белорусского импорта вырос более чем в два раза. Укрепить свои позиции на китайском рынке Беларусь смогла благодаря экспортной стратегии «Беларуськалия» по доставке удобрений в КНР контейнерными поездами. Калийные удобрения давно являются ключевой позицией отечественного экспорта. Они были и остаются стратегическим товаром для нашей страны. Помимо КНР, Бразилии и Индии отечественные удобрения поставляются в Турцию, Таиланд и африканские страны.

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ БЕЛАРУСИ В АВГУСТЕ ПРИРОСЛИ ДО 7,991 МЛРД ДОЛЛАРОВ Золотовалютные резервы Беларуси за последний месяц лета приросли на почти 18 миллионов долларов. Таким образом, международные резервные активы достигли отметки в почти 8 миллиардов долларов в эквиваленте. Золотовалютный резерв – ключевой индикатор финансовой стабильности любой страны. Объем резервов определяет способность государства погашать долговые обязательства. Фактически это материальные активы, с помощью которых правительство регулирует котировки валют и некоторые другие экономические параметры.