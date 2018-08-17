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41 тысячу билетов за сутки продала авиакомпания «Белавиа» в день акции

17 августа 2018 17:36
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Новости Беларуси. 41 тысяча билетов за сутки! Национальный авиаперевозчик подвел первые итоги акции по продаже дешевых билетов, которая прошла 16 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

41 тысячу билетов за сутки продала авиакомпания «Белавиа» в день акции-1

Всего на скидках было 69 тысяч мест, 60 % из которых были успешно выкуплены, причем около 16 тысяч покупок состоялись в первые два часа продаж.

Купить билеты можно было только на интернет-сайте, который с трудом выдерживал резко возросшую нагрузку. Поэтому не обошлось и без задержек. Впрочем, компания гарантировала, что в течение суток по завершению акции подтверждения получат все.

# Туризм # Экономика # Фотофакт

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