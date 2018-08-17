41 тысячу билетов за сутки продала авиакомпания «Белавиа» в день акции

Новости Беларуси. 41 тысяча билетов за сутки! Национальный авиаперевозчик подвел первые итоги акции по продаже дешевых билетов, которая прошла 16 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на скидках было 69 тысяч мест, 60 % из которых были успешно выкуплены, причем около 16 тысяч покупок состоялись в первые два часа продаж.

Купить билеты можно было только на интернет-сайте, который с трудом выдерживал резко возросшую нагрузку. Поэтому не обошлось и без задержек. Впрочем, компания гарантировала, что в течение суток по завершению акции подтверждения получат все.