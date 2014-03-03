3 марта стартует новый этап в строительстве белорусской атомной электростанции

Новости Беларуси. В Молодечно начали строить подстанцию, которая энергетически свяжет Островецкую АЭС с Минском. Стоимость энергетической системы оценивается в 340 миллионов долларов. Она станет одной из нескольких, которые обеспечат доставку энергии АЭС в столицу. Кроме нее в ближайшее время планируют возвести еще 23 пусковых комплекса. Масштабное строительство будет вестись фактически по всей Республике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 февраля под Молодечно открывали объект стратегический. Официальная делегация, белорусские энергетики и их китайские коллеги закладывали начало электро-комплексу. Именно он скоро свяжет будущую атомную электростанцию с тремя областями страны.

Эта подстанция станет одной из пяти, которые станут своеобразными энергетическими артериями страны. Само строительство здесь начнется 15 марта. К этому уже все готово. Цена вопроса – 340 миллионов долларов. Треть из них уйдет на закупку материалов и оборудования. Практически всю сумму по условиям контракта инвестировала китайская сторона. Трехпроцентный кредит выдали на 15 лет.

Циу Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В сфере энергетики, как, в приницпе, и в других, у наших страх есть огромный потенциал. И этот объект тому подстверждение. Мы бы и раньше его начали строить, если бы снег сошел так рано. Думаю, что открытие этой подстанции будет иметь огромное значение для дальнейшего поступатеьного развития отношений Беларуси и Китая.

В рамках проекта планируется возвести тысячу километров высоковольтных линий электропередач. Они свяжут Витебскую, Гродненскую и Минскую области с атомной электростанцией. Помогут строить китайские специалисты. Их в Беларусь приедет около тясячи. Фактически строительство будет вестись по всей стране. Всего появится 23 пусковых комплекса. Откуда будут, если сказать проще, управлять потоками энергии.

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

Вообще, проект действительно можно отнести к стратегическим. Это уже вторая программа, в армках которой проводится эта работа. С 2005 года в реализацию этих двух программ было вложено более 6,3 миллиаржов долларов. Для нас очень важно, чтобы этот проект был реализован в срок. Проектирование обеспечивают наши институты. Уже заключено два субподрядных договора с нашими организациями, по трем организациям ведутся переговоры.

Всего же белорусская АЭС вместе с российскими кредитными средствами будет стоить 10 миллиардов долларов. Согласно планам, первый атомный энергоблок в Островце должен быть введён в эксплуатацию в 2018, второй — в 2021 году.

АЭС позволит Беларуси ежегодно замещать около 5 миллиардов кубометров импортируемого природного газа, снизить себестоимость производства электроэнергии. А это уверенный шаг к еще большей энергетической стабильностистраны.