25 мая в Пакистане белорусы заключили контракты на 42 млн долларов

Новости Беларуси. Еще один партнер Беларуси в Азии – Пакистан. 25 мая в Исламабаде открылся совместный инвестиционный форум. Уже в первый день работы здесь заключены контракты на сумму в 42 млн долларов.

Наталья Бреус, СТВ:

Накануне первого визита главы белорусского государства в Пакистан в Исламабаде высадился большой десант наших бизнесменов, топ-менеджеров и министров, чтобы подготовить почву для президентов двух стран. Беларусь готова заново для себя открыть Пакистан. Ведь дипотношения установлены между государствами еще 20 лет назад. Но настоящий прорыв наметился только сейчас.

Хорошим толчком для стран стало открытие посольства Беларуси в Исламабаде ноябре прошлого года. Тогда стартовали политические консультации. На осень намечена встреча межправительственной комиссии по сотрудничеству. Дело за экономикой.

Абдул Рауф Табани, почетный консул Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан:

Пакистан – большой рынок для белорусских товаров. Беларусь сделала себе имя в Пакистане, поставляя тракторы. Интересные сферы для сотрудничества — фармацевтика, нефтехимия. В таких товарах нуждается Пакистан. Я верю, что визит президента даст толчок для развития отношений.

Мифтах Исмаил, государственный министр, председатель Совета по инвестициям при кабинете премьер-министра Исламской Республики Пакистан:

Торговый потенциал между Беларусью и Пакистаном еще не реализован до конца. Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере экономики и и производства. Мы нуждаемся в вашей сельскохозяйственной технике и автобусах. Я думаю, что новые соглашения послужат развитию крепких экономических отношений между нашими странами.

Общая торговля в прошлом году приблизилась к 60 миллионам долларов. Бывало и вдвое больше. Пакистан — перспективный партнер для Беларуси в Южной Азии. Это, как говорят экономисты, емкий рынок в 190 миллионов человек.

Какие возможности есть у бизнеса и правительств, обсуждают на совместном бизнес-форуме. За круглыми столами сошлись по интересам представители 25 предприятий из Беларуси и 6 десятков пакистанских компаний.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В рамках форума уже подписан ряд соглашений, меморандумов и контрактов. Можно сказать о первых итогах. В первый день работы бизнес-делегаций уже подписано контрактов на 7 миллионов долларов, а также дополнительно отдельные контракты со стороны тракторного завода еще на 35 миллионов долларов.

Главный интерес – в промышленности. В Пакистане хорошо знают белорусские тракторы. Это ключевой рынок для МТЗ вне СНГ. Ежегодно сюда поставляют 3-4 тысячи машин. Минский тракторный заключил контракт на 35 миллионов долларов. А сборку после долгого перерыва возобновили в портовом городе Карачи. Плюс мы готовы поставлять стране всю линейку автопродукции от грузовиков до карьерной техники и комбайнов. И перспективно — создание именно сборочных производств.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров ОАО «Амкадор» - управляющая компания холдинга»:

Не только для дорожно-строительной техники, которую мы выпускаем, но и для сельскохозяйственной, коммунальной техники здесь есть возможности, чтобы продавать машины. Но мы сегодня говорим не только о продаже машин. Мы говорим о создании сборочного производства в этой стране. У нас, слава Богу, есть хороший партнер, который нашу идею разделяет и готов выступить с этой стороны участником этого проекта.

Пакистан взялся за модернизацию сельского хозяйства. Страна мировой экспортер пшеницы и хлопка. Сотрудничество с Беларусью поможет в развитии этих отраслей. Несколько торговых соглашений и меморандумов о сотрудничестве подписано по итогам делового форума. Так продажи машин подтягивают и шинников – о поставках договорилось бобруйское предприятие.

Алексей Яковлев, генеральный директор ОАО «Белшина»:

Мы из года в год наращиваем объемы поставок. В первую очередь, сельскохозяйственных шин. Также сегодня, когда мы благодаря реконструкции получили новую линейку грузовых шин, мы пробуем сюда поставлять также и грузовые шины. Сегодня мы подписали соглашение об увеличении поставок сельскохозяйственных шин на рынок Пакистана. Компания, с которой мы подписали, открывает здесь сборочное производство тракторов. Под эту темы мы планируем наращивать объемы поставок нашей продукции.

Рауф Ахмад Шах – топ-менеджер большого текстильного производства. Офисы компании по всему миру – в США, Гонконге и Арабских Эмиратах. В Новополоцке закупает синтетические волокна. Бизнесмен только вернулся из Минска. Нынешний контракт на поставку продукции оценивают в 4 миллиона долларов.

Рауф Ахмад Шах, директор по развитию бизнеса компании по производству текстильной продукции:

Между странами установились дружественные отношения. Мы должны здесь поговорить, чтобы знать, какие возможности для сотрудничества есть у Беларуси и Пакистана. Нам очень нравится работать с белорусскими бизнесменами – все прозрачно и честно.

Кооперироваться готовы производители текстильной продукции. Легпром заключил меморандум о сотрудничестве с крупнейшим регионом Пакистана Пенджаб.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Пакистан очень интересуют ткани, которые производятся у нас в Могилеве. Они работают с поливискозами, для них филаментные материалы – новые. Они готовы с этим делом работать. Для нас большой интерес представляет то, что у них огромный рынок и огромные возможности по производству и пряж с хлопком, и очень серьезные наработки у них есть благодаря мировым технологиям и в полотнах, и в изделиях. И цена у них очень интересная.

Таким был первый день переговоров бизнесменов.