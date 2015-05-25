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К комплексному решению экономических проблем на Гомельщине привлекли белорусский «Банк развития»

25 мая 2015 14:09
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Уже в июне аграрии области получат на льготных условиях лизинга сельхозтехнику на сумму не менее 350 млрд рублей. Таким образом существенную поддержку получит и предприятие «Гомсельмаш», склады которого сегодня сильно загружены. Планируется что ставка по лизингу на технику составит 2%.

Сергей Румас, председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь:
Есть потребность у аграриев в кормоуборочной технике. Наша задача обеспечить схему, при которой будут гарантированы выплаты по лизингу. Думаю, что уже в июне техника поступит в хозяйства. Гомельщина будет в этой схеме первопроходцем

Планами работы в регионе Сергей Румас поделился на открытии в Гомеле филиала банка. Так же он отметил, что в общем по стране сумма «проблемных» кредитов не превышает полутора процентов, а Гомельщина среди областей, по словам банкира, самый дисциплинированный заёмщик.

# Экономика # Сергей Румас # Банк развития

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