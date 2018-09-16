Чем особенна антиинфляционная программа Беларуси и какой темп роста цен ожидают к концу 2018 года? Интервью с замминистра МАРТ

Новости Беларуси. В чем отличие новой антиинфляционной программы от предыдущих аналогичных документов, почему за основу взята цифра в 4 %, соответствует ли белорусская методика подсчета инфляции международным стандартам? Об этом и не только – в интервью в программе «Неделя» с заместителем министра антимонопольного регулирования и торговли Андреем Картуном. Юлия Огнева, СТВ:

Андрей Михайлович, антиинфляционная программа, в принципе, не первая, и раньше она разрабатывалась. Последняя – от 2015 года. Скажите, есть ли принципиальные отличия этой программы от тех, что были раньше?

Андрей Картун, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Новая программа имеет принципиальное отличие от старой. Во-первых, старая программа прежде всего была направлена на то, чтобы снизить инфляцию до однозначной величины. Эта программа направлена больше не на снижение инфляции, а на закрепление в среднесрочном периоде низких темпов инфляции, которые мы сегодня видим. Юлия Огнева:

Цифра 4 % – откуда она? Андрей Картун:

Мы пришли к выводу совместно с Нацбанком, что цифра 4-5 % оптимальная для нашей страны на сегодняшний день. Юлия Огнева:

Говорят, что надо стремиться к 2 %. Андрей Картун:

Низкий уровень инфляции – тоже плохо. Потому что 2 % – это вакуумные, идеальные условия для рыночных экономик. Но здесь нужно понимать: при проблемах, особенно структурного и институционального характера, которые есть в наших экономиках постсоветского пространства, 2 % – это очень амбициозные цели.

Юлия Огнева:

Конец года с каким темпом мы закончим по росту цен? Андрей Картун:

Мы для себя цель ставили в 2018 году: в конце года – это 6 % целевой параметр по инфляции. Сегодня мы видим, что каких-то фундаментальных причин макроэкономических, чтобы не выполнить этот параметр, у нас нет. Юлия Огнева:

А 4 % когда должно быть? Андрей Картун:

4 % – это наша среднесрочная цель. Как раз таки эта программа нацелена на 4 %. Здесь тоже есть одно принципиальное «но», которое в программе озвучено. Нацбанк отныне будет объявлять в этом периоде, когда мы эту программу реализуем (скоро это уже будет принято), среднесрочную цель. 4 % – это, допустим, цель на ближайшие 3 года. Потому что на каждый год объявлять цель – это не совсем корректно с точки зрения режима монетарной политики. «У каждого человека инфляция своя, в голове». Андрей Картун о росте цен в Беларуси Когда белорусы будут полностью возмещать услуги ЖКХ? Рассказывает замминистра МАРТ Андрей Картун