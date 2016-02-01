15 уголовных дел, более 80 обысков и арест на миллиарды белорусских рублей: пресечена деятельность крупной преступной группы

Новости Беларуси. 15 уголовных дел, более 80 обысков и арест на миллиарды белорусских рублей. Департаментом финансовых расследований пресечена деятельность крупной преступной группы. На протяжении нескольких лет участники проводили незаконные финансовые операции. Доход лжепредпринимателей составил более 110 млрд рублей.

Это дело уже называют одним из самых громких за последнее время. Да и как иначе: подконтрольными преступной группе были 29 лжеструктур. Всего же доход от лжепредпринимательской деятельности составил более 110 миллиардов рублей.

Именно организатора, бухгалтера и курьера называют активными участниками задержанной группы. Раскрыть преступную схему оказалось совсем не просто. Продумали все до мелочей.

Один клиент продает стройматериалы и пищевые добавки, другой – муку, сахар и фрукты. Один нуждается в наличных деньгах, другой – в документах о якобы реализации товара и поступлении уже безналичных денег на счета. Между собой те самые «верхние» и «нижние» клиенты взаимодействовали напрямую.

На первый взгляд, платежи не вызывают никакого подозрения. Вот только здесь не обошлось без услуг лжепредпринимательских структур.

Владимир Шпачук, заместитель начальника оперативного управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Схема в этом случае заключается в переводе долга в качестве прокладки. По минимизации разнородности товаров выступает фирма-инструмент или лжепредпринимательская структура, используемая исключительно для составления документов.

Занижали доходы и суммы налогов. Вот только узнать о таких фиктивных договорах, которые заключали для «отмывания» денег, помогла лишь официальная проверка. Усложняло все и то, что в схеме было задействовано немало участников и посредников. А ведь все это недобросовестная конкуренция, с одной стороны, с другой – уклонение от уплаты налогов. А это значит, что от таких, с позволения сказать, предпринимателей деньги не поступают в «кошелек» страны. То есть это «минус» в финансировании госпрограмм и даже сферы социальной. Медицина, образование, пенсионное обеспечение.

Юрий Кардымон, начальник отдела Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Департаментом финансовых расследований были приостановлены операции по расчетным счетам субъектов хозяйствования, пользовавшихся услугам лжепредпринимательских структур, заблокировано денежных средств более 3,5 миллиардов белорусских рублей.

А ведь подобные преступления не единичны. Ежегодно финансовая милиция раскрывает деятельность десятков преступных групп. Что касается нашумевшего дела, то уже возбуждено 15 уголовных дел. Сейчас по ним ведется предварительное следствие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.