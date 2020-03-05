15 швейных предприятий перепрофилированы для пошива медицинских масок

Новости Беларуси. «Беллегпром» временно перепрофилирует ряд предприятий для пошива медицинских изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь маски будут выпускать 15 фабрик. Планируемый объем производства – 550 тысяч в сутки. К 5 марта заказчикам уже поставлено более миллиона штук.

Отечественные маски изготавливают из хлопка. Они четырехслойные, многоразовые и их можно стерилизовать. Ранее таким производством у нас занимались четыре фабрики, и они уже значительно увеличили объемы. К примеру, предприятие в Бобруйске в феврале получило заказ на 400 тысяч масок, а сейчас выпуск увеличен в два раза. Заявки поступают со всей страны, поэтому 400 сотрудниц фабрики заняты только пошивом марлевых повязок.

В связи с ростом загрузки некоторым работницам даже женский праздник, возможно, придется провести на рабочем месте.