Новости экономики за 05.03.2020

Новости Беларуси. Сколько медицинских масок в день шьют отечественные предприятия, от чего будут зависеть сроки размещения белорусских евробондов и когда появится первая супербыстрая зарядная станция для электромобилей? Деловые новости четверга в программе Новости «24 часа» на СТВ. К 2021 году в Беларуси будет более 600 зарядных станций для электромобилей

БЕЛАРУСЬ РАЗМЕСТИТ ЕВРОБОНДЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА С УЧЕТОМ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ Сроки размещения евробондов в 2020 году будут зависеть от экономической ситуации на рынке. Так называемое «роуд-шоу», то есть серия встреч с потенциальными инвесторами, в США и Лондоне состоялась. Сделка последует, как только рыночные условия станут благоприятными. Ранее сообщалось, что Минфин будет технически готов к размещению евробондов в первом квартале. Занять планируется около миллиарда долларов. 15 швейных предприятий перепрофилированы для пошива медицинских масок