Новости экономики за 05.03.2020

Новости Беларуси. Сколько медицинских масок в день шьют отечественные предприятия, от чего будут зависеть сроки размещения белорусских евробондов и когда появится первая супербыстрая зарядная станция для электромобилей? Деловые новости четверга в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 2021 году в Беларуси будет более 600 зарядных станций для электромобилей
БЕЛАРУСЬ РАЗМЕСТИТ ЕВРОБОНДЫ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА С УЧЕТОМ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ
Сроки размещения евробондов в 2020 году будут зависеть от экономической ситуации на рынке. Так называемое «роуд-шоу», то есть серия встреч с потенциальными инвесторами, в США и Лондоне состоялась. Сделка последует, как только рыночные условия станут благоприятными. Ранее сообщалось, что Минфин будет технически готов к размещению евробондов в первом квартале. Занять планируется около миллиарда долларов.
15 швейных предприятий перепрофилированы для пошива медицинских масок
НА ВЕСЕННИЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ НЕОБХОДИМО 1 МЛРД 940,1 МЛН РУБЛЕЙ
Более 4 миллиардов рублей потребуется в 2020 году сельскому хозяйству нашей страны для выполнения всех запланированных работ. Около половины этого бюджета (почти 2 миллиарда) нужно на весеннюю посевную кампанию, которая, кстати, в некоторых областях уже началась. Средства будут направлены на закупку горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты растений, на ремонт и обслуживание сельхозтехники, семена и так далее.